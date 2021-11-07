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На Земле появится новый океан: где и когда это произойдет

Ученые говорят, что через несколько миллионов лет Африка разделится надвое и образуется новый океан

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Ученые предрекают разлом Африки, в результате которого образуется новый океан. Но произойдет это, согласно их оценкам, через 5-10 миллионов лет.

На Земле появится новый океан: где и когда это произойдет

Ученые рассказали о новом океане / Фото: vip-1gl

Как сообщает NBC News, новый водный объект появится из-за раскола тектонических плит на территории Восточной Африки. Они отдаляются друг от друга со скоростью полтора сантиметра в год, из-за этого континент в будущем расколется надвое.

Аспирант Университета Лидса Кристофер Мур отметил, что в этом месте начинает формироваться океаническая плита, которая отличается по составу и плотности от континентальной. Ученые исследуют этот регион, но делать это довольно проблематично. Его уже прозвали "Ад Данте", поскольку Афар — одно из самых жарких мест на планете. Днем там столбики термометра могут подниматься до 55 градуса Цельсия, а ночью опускаются где-то до 35 градусов.

К слову, африканский континент сегодня расположен на двух тектонических плитах. Основная его часть — это Нубийская плита. А значительно меньшая — восточная часть — это Сомалийская плита.

Напомним, ученые официально признали существование и нанесли на карту мира Южный океан. Теперь на планете их пять. К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, кроме пролива Дрейка и моря Скоша.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что океаны занимают большую часть нашей планеты, включая также длинный горный хребет, глубочайшую впадину и естественные древние "мосты", по которым люди переходили с континента на континент. Но что будет, если представить Землю без них

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Источник: https://www.nbcnews.com/science/environment/african-continent-very-slowly-peeling-apart-scientists-say-new-ocean-n1234128
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