В 2022 году появится город в открытом океане

В 2022 году в Тихом океане планируют заселить плавающий остров, на котором смогут жить люди. О деталях новинки рассказала Daily Mail.

По данным источника, сам остров будет состоять из 11 частей, или, как их названо в описании, платформ. Основатель обменника PayPal Питер Тилль уже вложил в развитие проекта 50 миллионов евро, плюс свой вклад делают другие не бедные люди, которые заинтересовались проектом.

По задумке, на всех платформах будет суммарно построено 300 жилых домов. Параллельно будет развиваться другая инфраструктура: магазины, школы и различные компании. Часть домов оставят незаселенными, чтобы при любой возможности можно оперативно сдать площадь в аренду частному бизнесу.

Главная цель платформы — не отдых или развлечения. Это должно быть место, полностью свободное от политики и любых других видов социального неравенства. При желании каждая часть платформы может спокойно отсоединиться от другой и отправиться в свое свободное плавание.

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