logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение На карте мира появится еще один океан
commentss НОВОСТИ Все новости

На карте мира появится еще один океан

Ученые на протяжении многих лет спорили, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками или являются продолжением соседних океанов

9 июня 2021, 13:40
Автор:

Елизавета Черных

Ученые официально признали существование и нанесли на карту мира Южный океан. Теперь на планете их пять. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на National Geographic.

На карте мира появится еще один океан

На карте мира появится еще один океан - фото из открытых источников

Национальное географическое сообщество обновит мировые карты и атласы, которые создавались ними с 1915 года. Тогда ученые признавали Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны. 

Ученые отметили, что Южный океан давно был признан в географических кругах, однако на официальном уровне никогда не было соответствующего соглашения. 

На карте мира появится еще один океан - фото 2

Отмечается, что ученые на протяжении многих лет спорили, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками или являются продолжением соседних океанов. К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, кроме пролива Дрейка и моря Скоша.

В National Geographic отметили, что признание Южного океана согласуется с инициативой общества по сохранению Мирового океана.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые нашли доказательства существования ранее не обнаруженной популяции синих китов, обитающих в западной части Индийского океана, на основе анализа звукозаписей из этого региона, что проливает свет на глобальное распределение крупнейших животных, когда-либо живших на Земле. В то время как эти находящиеся под угрозой исчезновения млекопитающие встречаются по всему миру во всех океанах и издают очень низкие и узнаваемые песни, исследователи, в том числе из Аквариума Новой Англии в США, заявили, что у каждой популяции синих китов есть своя уникальная песня. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.pravda.com.ua/society/2021/06/9/245139/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ