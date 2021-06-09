Ученые официально признали существование и нанесли на карту мира Южный океан. Теперь на планете их пять. Об этом пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на National Geographic.

На карте мира появится еще один океан - фото из открытых источников

Национальное географическое сообщество обновит мировые карты и атласы, которые создавались ними с 1915 года. Тогда ученые признавали Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны.

Ученые отметили, что Южный океан давно был признан в географических кругах, однако на официальном уровне никогда не было соответствующего соглашения.





Отмечается, что ученые на протяжении многих лет спорили, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками или являются продолжением соседних океанов. К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, кроме пролива Дрейка и моря Скоша.

В National Geographic отметили, что признание Южного океана согласуется с инициативой общества по сохранению Мирового океана.

Ранее портал "Комментарии" писал, что ученые нашли доказательства существования ранее не обнаруженной популяции синих китов, обитающих в западной части Индийского океана, на основе анализа звукозаписей из этого региона, что проливает свет на глобальное распределение крупнейших животных, когда-либо живших на Земле. В то время как эти находящиеся под угрозой исчезновения млекопитающие встречаются по всему миру во всех океанах и издают очень низкие и узнаваемые песни, исследователи, в том числе из Аквариума Новой Англии в США, заявили, что у каждой популяции синих китов есть своя уникальная песня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!