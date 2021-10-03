Ученые рассказали, почему Земля начинает тускнеть

Группа исследователей из Испании и США заявила, что яркость поверхности нашей планеты начала снижаться и всему виной климатические изменения, которые все сильнее поражают Землю. Об этом сообщает издание Forbes.

Земля начала тускнеть (фото из открытых источников)

Ученые проанализировали отражательную способность планеты и заявили, что за три года она потускнела на 0,5%. Но последние 17 лет показатель альбедо (характеристика диффузной отражательной способности поверхности) был стабилен. Для анализа эксперты использовали снимки Земли со спутников и земное сияние.

Главной причиной такого процесса ученые называют глобальное потепление. Земля начинает тускнеть из-за нагревания воды в океанах, уменьшения ярких облаков, отражающих свет, над теплой частью Тихого океана.

Авторы исследования говорят, что на яркость нашей планеты влияют 2 фактора: свет звезд и ее собственная отражательная способность. И учитывая, что изменения яркости Солнца, произошедшие за время наблюдений, никак не повлияли на уровень земного альбедо, "потускнение" Земли вызвано антропогенными действиями человечества.

Напомним, канадские и британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что из-за изменения климата Земля станет непригодной для жизни уже через 500 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые опубликовали статью, в которой экспериментально подтверждают свою гипотезу, объясняющую появление на Земле кислорода. По данным исследования, это произошло из-за замедления вращения нашей планеты.

Читайте также, ученые обнаружили несколько экзопланет, которые похожи на Землю и Венеру. Они обращаются вокруг красного карлика и находятся от нашей планеты на расстоянии 35 световых лет.

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