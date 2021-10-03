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Ученые рассказали, почему Земля начинает тускнеть

Исследователи заявили, что наша Земля начала терять свое сияние в космосе и объяснили, почему это происходит

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Группа исследователей из Испании и США заявила, что яркость поверхности нашей планеты начала снижаться и всему виной климатические изменения, которые все сильнее поражают Землю. Об этом сообщает издание Forbes.

Ученые рассказали, почему Земля начинает тускнеть

Земля начала тускнеть (фото из открытых источников)

Ученые проанализировали отражательную способность планеты и заявили, что за три года она потускнела на 0,5%. Но последние 17 лет показатель альбедо (характеристика диффузной отражательной способности поверхности) был стабилен. Для анализа эксперты использовали снимки Земли со спутников и земное сияние.

Главной причиной такого процесса ученые называют глобальное потепление. Земля начинает тускнеть из-за нагревания воды в океанах, уменьшения ярких облаков, отражающих свет, над теплой частью Тихого океана.

Авторы исследования говорят, что на яркость нашей планеты влияют 2 фактора: свет звезд и ее собственная отражательная способность. И учитывая, что изменения яркости Солнца, произошедшие за время наблюдений, никак не повлияли на уровень земного альбедо, "потускнение" Земли вызвано антропогенными действиями человечества.

Напомним, канадские и британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что из-за изменения климата Земля станет непригодной для жизни уже через 500 лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые опубликовали статью, в которой экспериментально подтверждают свою гипотезу, объясняющую появление на Земле кислорода. По данным исследования, это произошло из-за замедления вращения нашей планеты.

Читайте также, ученые обнаружили несколько экзопланет, которые похожи на Землю и Венеру. Они обращаются вокруг красного карлика и находятся от нашей планеты на расстоянии 35 световых лет.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/ericmack/2021/09/30/earth-is-literally-dimmer-today-than-it-was-in-the-1990s/?sh=51b436db42ab
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