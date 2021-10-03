Ученые рассказали, почему Земля начинает тускнеть

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Светлана Шкурупий
Группа
исследователей из Испании и США заявила, что яркость поверхности нашей планеты
начала снижаться и всему виной климатические изменения, которые все сильнее
поражают Землю. Об этом сообщает издание Forbes.
Земля начала тускнеть (фото из открытых источников)
Ученые
проанализировали отражательную способность планеты и заявили, что за три года
она потускнела на 0,5%. Но последние 17 лет показатель альбедо (характеристика диффузной отражательной
способности поверхности) был стабилен. Для анализа эксперты использовали
снимки Земли со спутников и земное сияние.
Главной
причиной такого процесса ученые называют глобальное потепление. Земля начинает
тускнеть из-за нагревания воды в океанах, уменьшения ярких облаков, отражающих
свет, над теплой частью Тихого океана.
Авторы
исследования говорят, что на яркость нашей планеты влияют 2 фактора: свет звезд
и ее собственная отражательная способность. И учитывая, что изменения яркости
Солнца, произошедшие за время наблюдений, никак не повлияли на уровень земного
альбедо, "потускнение" Земли вызвано антропогенными действиями
человечества.
Напомним,
канадские и британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось,
что из-за изменения климата Земля станет непригодной для жизни уже через 500
лет.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые опубликовали статью, в которой
экспериментально подтверждают свою гипотезу, объясняющую появление на Земле кислорода. По данным исследования, это произошло из-за замедления вращения
нашей планеты.
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также, ученые обнаружили несколько экзопланет, которые похожи на Землю и
Венеру. Они обращаются вокруг красного карлика и находятся от нашей планеты на
расстоянии 35 световых лет.
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