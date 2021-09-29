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Когда Земля станет непригодной для жизни

Специалисты озвучили три модели изменений на нашей планете

сегодня, 11:30
Автор:

Хмільовська Інна

Канадские и британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что из-за изменения климата Земля станет непригодной для жизни уже через 500 лет. Новое исследование было опубликовано научным журналом Global Change Biology.

Когда Земля станет непригодной для жизни

Земля, фото с открытых источников

Когда климатические модели были впервые использованы в 1980-х и 1990-х годах, 2100 год считался достаточно далеким горизонтом для климатических прогнозов. Однако до этого эталона сейчас осталось всего лишь одна продолжительность жизни человека, и возможности быстрого сокращения выбросов в соответствии с Парижским соглашением сокращаются. Антропогенная деятельность уже изменяет концентрации углекислого газа в атмосфере со скоростью, которая обычно превышает известные в земных архивах, вызывая изменения, пагубные для человека и экосистем.

Таким образом, понимание антропогенных воздействий на систему Земли, поддерживающих человеческое существование, имеет решающее значение для разработки структур управления и политики, которые могут смягчить эти воздействия, которые, по прогнозам, сохранятся и после 2100 года.

"Центральное место в будущих климатических прогнозах занимают социально-экономические сценарии, включая оценки будущего потребления ископаемого топлива, изменений в землепользовании, промышленной деятельности и связанных с ними выбросов парниковых газов и краткосрочных выбросов загрязняющих веществ", — говорят исследователи.

Согласно наихудшему сценарию, человек как вид вымрет, когда часть Земли из-за потепления станет непригодной для проживания. Кроме этого, будет наблюдаться дефицит ряда сельскохозяйственных культур, в частности пшеница и картофель.

"Если не остановить глобальное потепление, через 500 лет на Земле произойдут глобальные изменения, что людям придется бороться за выживание и сохранение исторически и географически укоренившихся культур", — заявили ученые.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что ученые показали галактики, которые столкнутся друг с другом. С помощью двух космических телескопов американского ведомства NASA специалисты наблюдают за космическими объектами, которые сближаются из-за взаимного гравитационного притяжения.


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Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.15871
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