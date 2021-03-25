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Ученые назвали главные неразгаданные тайны Земли

Из общего числа загадок исследователи выделили четыре основные

сегодня, 16:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Наша планета полна тайн и загадок, исследованием которых человечество занимается не первое десятилетие. Но геологи из Британии выделили четыре основных феномена, над которыми ученые продолжают "ломать голову".

Ученые назвали главные неразгаданные тайны Земли

Тайны Земли (фото из открытых источников)

Первая неразгаданная тайна — природа появления воды на планете. Ранее было доказано, что сразу после образования Земли (около 4,5 млрд лет назад) воды на ней не было. Теорий ее появления существует много, одна из них гласит, что вода на Землю попала вместе с метеоритами, богатыми на водные материалы. Но единого мнения в этом вопросе нет. 

Вторая тайна заключается в движении тектонических плит. Ученым удалось бы ее разгадать, если бы они обладали образцами первых пород, но они исчезли миллиарды лет назад. Стоит отметить, что тектоника плит сыграла в науках о Земле роль, сравнимую с открытием ДНК в генетике. 

Говоря о загадках планеты, геологи не могли обойти стороной споры о зарождении жизни. Вокруг этого вопроса также существует множество версий, и согласно одной из них, жизнь зародилась именно в горячих источниках, где было много питательных веществ. Но никаких доказательств этому не найдено. 

И четвертой тайной является процесс, в результате которого атмосфера Земли обогатилась кислородом, способствующем возникновению жизни. Считается, что за появление кислорода отвечали цианобактерии, но ученые говорят, что есть некоторые нюансы, указывающие на то, что не все так просто.

Напомним, что жизнь на планете Земля зародилась примерно 3,7 миллиарда лет тому назад, но как утверждает ученый Тоби Тиррелл из Университета Саутгемптона (Великобритания) произошло это благодаря случайности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что будет, если черная дыра поглотит Землю.


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Источник: https://riafan.ru/1404409-nazvany-chetyre-glavnye-nerazgadannye-tainy-zemli
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