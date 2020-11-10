Жуткий сценарий: что будет, если черная дыра поглотит Землю

Черные дыры стали предметом исследования многих ученых со всего мира. Об их существовании впервые заговорил физик Альберт Эйнштейн еще более 100 лет назад. Сегодня астрофизики знают, что они собой представляют, и что может произойти, если черная дыра поглотит нашу планету.

фото из открытых источников

Известно, что черная дыра представляет собой область пространства-времени, от гравитационного притяжения которой не могут "убежать" даже объекты, движущиеся со скоростью света, поэтому о других частицах и говорить бессмысленно.

Американский ученый Мичио Каку рассказал, что черные дыры могут увеличиваться в размерах и активно перемещаться. Если одна из черных дыр приблизиться к нашей планете, то человечество полностью обречено. Некоторый период жизнь будет продолжаться, но со временем все предметы начнут искривляться, потому что из-за разной гравитации возникнет эффект "растяжении и сжатия". В конечном итоге черная дыра "скрутит" и разорвет Землю, превратив все в пыль, а она в свою очередь, расщепится на молекулы, а молекулы — на атомы. В результате такого поглощения, от Солнечной системы не останется ничего.

Сценарий жуткий, но пока человечеству подобная катастрофа не грозит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гигантская черная дыра поглотила звезду, больше чем Солнце.

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