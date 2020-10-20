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Невероятное видео: гигантская черная дыра поглотила звезду, больше чем Солнце

Черная дыра с мощным гравитационным полем разорвала звезду на тонкие полоски

сегодня, 14:21
Автор:

Любовь Блажко

Известно, что в 215 миллионах световых лет от нашей планеты существовала звезда под названием AT2019qiz. Но в какой-то момент она оказалась на слишком коротком расстоянии от черной дыры, и спустя полгода исчезла. Об этом пишет издание lux.

Невероятное видео: гигантская черная дыра поглотила звезду, больше чем Солнце

Гигантская черная дыра поглотила звезду, больше чем Солнце. Фото: lux.fm

Эксперты наблюдали на протяжении 6-ти месяцев за этой звездой, пока не выяснили, что черная дыра полностью поглотила ее. Стоит отметить, что у черной дыры есть очень сильное гравитационное поле, которое полностью разорвало звезду, превратив ее на мелкие кусочки материала. Полностью описать словами то, что произошло довольно сложно, поэтому астронавты сделали выводы на основе приливных сбоев, которые возникают, когда черная дыра выбрасывает наружу большое количество энергии.

Ученые придерживаются мысли, что прежде чем полностью исчезнуть, AT2019qiz превращается в тонкие полоски материала, которые затем поглощает черная дыра. Также они добавили, что эта звезда достигала таких же размеров, как наше Солнце, но за довольно маленький промежуток времени она уменьшилась почти вдвое. Известно, что скорость, с которой потоки раскаленной пыли и газа вырывались наружу, была около 10 000 км/с.


Напомним, на Венере обнаружили второй признак жизни. Ученые нашли на поверхности Венеры простейшую аминокислоту, которую им удалось выявить с помощью радиотелескопа ALMA – глицин. Статья о новом открытии уже опубликована Ариджитой Манной из Миднапурского колледжа arXiv.


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