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Сенсационное открытие: на Венере обнаружили второй признак жизни

В астрофизике и некоторых других науках способы синтеза простейшей аминокислоты путем использования простых молекул имеют крайне важное значение как для процесса химической эволюции, так и для зарождения жизни

сегодня, 17:07
Автор:

Любовь Блажко

Эксперты сделали неожиданное открытие: они нашли на Венере явный признак того, что на этой планете может существовать жизнь. Об этом пишет издание lenta.

Сенсационное открытие: на Венере обнаружили второй признак жизни

На Венере обнаружили второй признак жизни. Фото: lenta.ua

Ученые обнаружили на поверхности Венеры простейшую аминокислоту, которую им удалось выявить с помощью радиотелескопа ALMA – глицин. Статья о новом открытии уже опубликована Ариджитой Манной из Миднапурского колледжа arXiv.

Посредством установки в средних широтах Венеры найдена характерная линия поглощения глицина, что наблюдалось на частоте 261.87 ГГц. Наиболее явным сигнал оказался недалеко от экватора, в то время как в области полюсов специалистам не удалось его обнаружить. 

Исследователи уверены в том, что это ценное открытие является крайне важным, потому что говорит о возможном зарождении жизни на этой планете.

Напомним, планеты, на которых возможна жизнь. Специалистам из Бирмингемского университета в Великобритании удалось выяснить, что есть несколько планет в Солнечной системе, на которых возможна жизнь. В этот список входит Марс, спутник Юпитера — Европа и два спутника Сатурна – Титан, Энцелад. Именно на них могут существовать биологически активные вещества и вода. 


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