Ученые назвали самые подходящие планеты, на которых возможна жизнь

Специалистам из Бирмингемского университета в Великобритании удалось выяснить, что есть несколько планет в Солнечной системе, на которых возможна жизнь. В этот список входит Марс, спутник Юпитера - Европа и два спутника Сатурна – Титан, Энцелад. Именно на них могут существовать биологически активные вещества и вода, передает издание hvylya.

Самые подходящие планеты, на которых возможна жизнь. Фото: unsplash

Ученые также обнаружили озеро на Марсе под ледяной шапкой. А в атмосфере этой планеты найдено огромное количество метана, создавать который могут только живые существа. Тем не менее тонкая и сухая атмосфера не может защитить Марс надлежащим образом от космического и солнечного излучения. Поэтому известно, что на этой планете возможна жизнь, но лишь в виде микробов.

А вот Европа (спутник Юпитера) считается довольно активной геологической планетой. Эксперты даже приходят к выводу, что здесь может быть жидкий океан. И все потому, что там есть гейзеры, которые пробиваются через ледяную оболочку спутника. Также они уверены в том, что там могут быть гидротермальные источники, которые способны поддерживать жизнь. Похожие гейзеры также обнаружены и на спутнике Энцеладе – там найдены органические молекулы.

На Титане тоже обнаружен жидкий метан, который чем-то похож на земные водоемы. Ученые предполагают, что там есть криовулканы, которые извергают не лаву, а воду. Химические соединения, которые обнаружены на Титане, свидетельствуют о том, что там может быть жизнь, несмотря на довольно низкую температуру.

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