Вперед, в прошлое: появилось видео, как будет выглядеть Земля через 200 млн лет

Сотни миллионов лет назад Земля напоминала один огромный суперконтинент - Пантея, который распался на материки. Ученые имеют все основания полагать, что эти части вновь соберутся воедино, что в рамках исследования продемонстрировали в YouTube.

Исследователи убеждены, что следующий суперконтинент, напоминающий тот, что был в прошлом, сформируется через 200-250 млн лет. Сейчас же мы находимся примерно на половине промежуточной фазы текущего цикла Суперконтинента. По словам экспертов, если Антарктида будет двигаться к экватору, а Тихий океан - уменьшаться под давлением континентов, Америка через миллионы лет столкнется с дрейфующей на север Антарктидой. Постепенно она войдет в Африку-Евразию. И хоть случиться это может спустя сотни миллионов лет, ученые уже придумали новое название для Суперконтинента Земли - Новопангея.



Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.



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