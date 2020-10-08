Стало известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2020 года

Язык
BTC/USD
10618.87
ETH/USD
338.01
LTC/USD
46.00
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.37
Татьяна Веремеева
Нобелевская премия по литературе 2020-го года была
присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Об этом пишет CNN.
В Нобелевском комитете отметили, что премию по литературе присудили за поэтический голос Луизы Глюк, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным.
Луиза Глюк – профессор английского языка в Йельском
университете (Нью-Хейвен, Коннектикут). Она дебютировала в 1968 году с фильмом "Первенец",
а в 1993 году получила Пулитцеровскую премию и Национальную книжную премию в
2014 году.
Она опубликовала 12 поэтических сборников и несколько
томов эссе о поэзии. Согласно заметкам председателя Нобелевского комитета Андерса
Ольссона, ее творчество характеризуется стремлением к ясности и фокусируется на
темах детства и семейных отношений.
"Подснежники" из ее коллекции 1992 года, получившей
Пулитцеровскую премию "Дикий Ирис", описывают чудесное возвращение жизни после
зимы. "Аверно" (2006) – это интерпретация мифа о сошествии Персефоны в ад в
плену у Аида, бога смерти. Ее последний сборник "Верная и добродетельная ночь" вышел
в 2014 году.
Отметим, в этом году Нобелевская
премия по химии была присуждена Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна в
среду. Они открыли инструмент редактирования генов CRISPR/Cas9 для переписывания
кода жизни.
Во вторник Нобелевская
премия по физике была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и
Андреа Гезу за их открытия в области черных дыр.
Нобелевская
премия по медицине была присуждена Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и
Чарльзу М. Райсу в понедельник за открытие вируса гепатита С, которое привело к
разработке тестов и методов лечения.
Нобелевская премия мира будет объявлена в пятницу, а
премия по экономическим наукам – в понедельник.
Напомним, накануне стало известно, что из-за пандемии
коронавируса в мире и введенных повсеместно карантинных ограничений отменена церемония
вручения Нобелевских премий, которая должна
была пройти в декабре этого года. Также отменен и традиционный банкет, который
следовал по окончании церемонии. Комитет сообщил, что онлайн-трансляция,
которую будут вести из мэрии столицы Швеции, и где объявят победителей
номинаций, заменит ежегодное мероприятие, а награды будут переданы лауреатам
позже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости