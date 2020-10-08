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Стало известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2020 года

Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе

сегодня, 14:25
Автор:

Татьяна Веремеева

Нобелевская премия по литературе 2020-го года была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк. Об этом пишет CNN.

Стало известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2020 года

В Нобелевском комитете отметили, что премию по литературе присудили за поэтический голос Луизы Глюк, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным.

Луиза Глюк – профессор английского языка в Йельском университете (Нью-Хейвен, Коннектикут). Она дебютировала в 1968 году с фильмом "Первенец", а в 1993 году получила Пулитцеровскую премию и Национальную книжную премию в 2014 году.

Она опубликовала 12 поэтических сборников и несколько томов эссе о поэзии. Согласно заметкам председателя Нобелевского комитета Андерса Ольссона, ее творчество характеризуется стремлением к ясности и фокусируется на темах детства и семейных отношений.

"Подснежники" из ее коллекции 1992 года, получившей Пулитцеровскую премию "Дикий Ирис", описывают чудесное возвращение жизни после зимы. "Аверно" (2006) – это интерпретация мифа о сошествии Персефоны в ад в плену у Аида, бога смерти. Ее последний сборник "Верная и добродетельная ночь" вышел в 2014 году.

Отметим, в этом году Нобелевская премия по химии была присуждена Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна в среду. Они открыли инструмент редактирования генов CRISPR/Cas9 для переписывания кода жизни.

Во вторник Нобелевская премия по физике была присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Генцелю и Андреа Гезу за их открытия в области черных дыр.

Нобелевская премия по медицине была присуждена Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу М. Райсу в понедельник за открытие вируса гепатита С, которое привело к разработке тестов и методов лечения.

Нобелевская премия мира будет объявлена в пятницу, а премия по экономическим наукам – в понедельник.

Напомним, накануне стало известно, что из-за пандемии коронавируса в мире и введенных повсеместно карантинных ограничений отменена церемония вручения Нобелевских премий, которая должна была пройти в декабре этого года. Также отменен и традиционный банкет, который следовал по окончании церемонии. Комитет сообщил, что онлайн-трансляция, которую будут вести из мэрии столицы Швеции, и где объявят победителей номинаций, заменит ежегодное мероприятие, а награды будут переданы лауреатам позже.


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