kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.10.2020

BTC/USD

10596.18

ETH/USD

339.36

LTC/USD

45.59

НБУ 07.10.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Названы Нобелевские лауреаты по химии
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы Нобелевские лауреаты по химии

Премию опять получили двое ученых

сегодня, 13:09
Автор:

Владимир Лавский

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне. Премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК", сообщает официальный сайт Королевской шведской академии наук. 

Названы Нобелевские лауреаты по химии

С помощью "ножниц ДНК" редактируют гены животных и человека, таким образом можно вылечить от наследственной болезни. 


Как ранее сообщали "Комментарии", украинские ученые получили Шнобелевскую премию.

Тема их работы — "Поведение червей под воздействием вибрации на протяжении года". 

Как итог, украинцы выяснили, что под воздействием вибрации черви формируют рисунки, очень похожие на те, что мы видим, когда маленькие капли воды находятся на дрожащей поверхности. Сами ученые очень удивлены такой награде.

"Честно говоря, мы даже не пытались решить какую-то научную проблему. Просто взяли дождевых червей, поставили рядом динамик и наблюдали, что будет происходить дальше. Удивительно, но черви начали двигаться как вода. Сейчас важно правильно использовать результаты исследования для науки", — отметили ученые.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости