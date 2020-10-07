Названы Нобелевские лауреаты по химии

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Владимир Лавский
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне. Премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК", сообщает официальный сайт Королевской шведской академии наук.
С помощью "ножниц ДНК" редактируют гены животных и человека, таким образом можно вылечить от наследственной болезни.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинские ученые получили Шнобелевскую премию.
Тема их работы — "Поведение червей под воздействием вибрации на протяжении года".
Как итог, украинцы выяснили, что под воздействием вибрации черви формируют рисунки, очень похожие на те, что мы видим, когда маленькие капли воды находятся на дрожащей поверхности. Сами ученые очень удивлены такой награде.
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