Названы Нобелевские лауреаты по химии

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне. Премия присуждена за исследования так называемых "ножниц ДНК", сообщает официальный сайт Королевской шведской академии наук.

С помощью "ножниц ДНК" редактируют гены животных и человека, таким образом можно вылечить от наследственной болезни.





Как ранее сообщали "Комментарии", украинские ученые получили Шнобелевскую премию.

Тема их работы — "Поведение червей под воздействием вибрации на протяжении года".

Как итог, украинцы выяснили, что под воздействием вибрации черви формируют рисунки, очень похожие на те, что мы видим, когда маленькие капли воды находятся на дрожащей поверхности. Сами ученые очень удивлены такой награде.

"Честно говоря, мы даже не пытались решить какую-то научную проблему. Просто взяли дождевых червей, поставили рядом динамик и наблюдали, что будет происходить дальше. Удивительно, но черви начали двигаться как вода. Сейчас важно правильно использовать результаты исследования для науки", — отметили ученые.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!