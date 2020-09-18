Украинские ученые получили Шнобелевскую премию по физике

Украинские ученые Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию по физике. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Тема их работы - "Поведение червей под воздействием вибрации на протяжении года".

Как итог, украинцы выяснили, что под воздействием вибрации черви формируют рисунки, очень похожие на те, что мы видим, когда маленькие капли воды находятся на дрожащей поверхности. Сами ученые очень удивлены такой награде.

"Честно говоря, мы даже не пытались решить какую-то научную проблему. Просто взяли дождевых червей, поставили рядом динамик и наблюдали, что будет происходить дальше. Удивительно, но черви начали двигаться как вода. Сейчас важно правильно использовать результаты исследования для науки", - отметили ученые.

Шнобелевская премия - это награда, которая вручается за достижения, заставляющие сначала смеяться, а потом задуматься над важностью проблемы.

Пока Нобелевская премия-2020 еще не была вручена, предлагаем вспомнить итоги прошлого года.

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