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Из-за пандемии отменена церемония вручения Нобелевских премий: вместо нее пройдет онлайн-трансляция

Вместо очной церемонии пройдет онлайн-трансляция мероприятия, на котором объявят победителей номинаций, а награды будут переданы лауреатам позже

сегодня, 22:02
Автор:

Дмитрий Симоненко

 Из-за пандемии коронавируса в мире и введенных повсеместно карантинных ограничений отменена церемония вручения Нобелевских премий, которая должна была пройти в декабре этого года. Об этом сегодня, 22 сентября сообщили на сайте Нобелевского комитета.

Из-за пандемии отменена церемония вручения Нобелевских премий: вместо нее пройдет онлайн-трансляция

Источник: otr-online.ru

Также отменен и традиционный банкет, который следовал по окончании церемонии.

Комитет сообщил, что онлайн-трансляция, которая будет вестись из мэрии столицы Швеции, и где объявят победителей номинаций,заменит ежегодное мероприятие, а награды будут переданы лауреатам позже.

"Нынешние обстоятельства продолжающейся пандемии значат, что это уникальный год в истории Нобелевской премии, поскольку идея заключается в том, что медали и дипломы безопасно передаются лауреатам в их странах через посольства и университеты лауреатов", – говорится в опубликованном заявлении.

Известно, что в последний раз церемония вручения Нобелевских наград была отменена в 1956 году. Таким образом мир и участники мероприятия выразили протест против вторжения советских войск в Венгрию. Также оно не проводилась во время Первой и Второй мировых войн.

В этом году  нобелевская неделя, когда объявляются лауреаты во всех шести номинациях пройдет с 6 по 12 октября. 

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