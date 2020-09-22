Из-за пандемии отменена церемония вручения Нобелевских премий: вместо нее пройдет онлайн-трансляция

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Дмитрий Симоненко
Источник: otr-online.ru
Также отменен
и традиционный банкет, который следовал по окончании церемонии.
Комитет сообщил, что онлайн-трансляция, которая будет вестись из мэрии столицы Швеции, и где объявят победителей номинаций,заменит ежегодное мероприятие, а награды будут переданы лауреатам позже.
Известно,
что в последний раз церемония вручения Нобелевских наград была отменена в
1956 году. Таким образом мир и участники мероприятия выразили протест против
вторжения советских войск в Венгрию. Также оно не проводилась
во время Первой и Второй мировых войн.
В этом году нобелевская неделя, когда объявляются лауреаты во всех шести номинациях пройдет с 6 по 12 октября.
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