Я хотел славы: убийца Леннона обратился к Йоко Оно из тюрьмы

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Екатерина Белоброва
Один из самых известных убийц современности Марк Чемпен, который застрелил вокалиста британской группы The Beatles Джона Леннона, из камеры заключения обратился к его вдове Йоко Оно. Об этом сообщает издание Lenta.ru.
По словам 65-летнего Чемпена, он очень раскаивался на протяжении всех лет, что находится в тюрьме, а это уже почти 40 лет. Он подчеркнул, что не имел никаких личных претензий к Леннону и не считал его плохим.
Также он добавил, что совершил самое ужасное преступление, которое только может быть - убийство невинного человека.
Отметим, что совет юстиции уже 11 раз отказал Марку Чемпену в досрочном освобождении. Ранее он просил об освобождении в 2018 году, но ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет "несовместим с благополучием и безопасностью общества".
В декабре 1980 года Чемпен пять раз выстрелил в упор в Джона Леннона во дворе его дома в Нью-Йорке. Четыре пули оказались для музыканта смертельными. Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о смертельной аварии, которая оборвала жизнь российского актера.
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