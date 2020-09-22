Я хотел славы: убийца Леннона обратился к Йоко Оно из тюрьмы

Один из самых известных убийц современности Марк Чемпен, который застрелил вокалиста британской группы The Beatles Джона Леннона, из камеры заключения обратился к его вдове Йоко Оно. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

По словам 65-летнего Чемпена, он очень раскаивался на протяжении всех лет, что находится в тюрьме, а это уже почти 40 лет. Он подчеркнул, что не имел никаких личных претензий к Леннону и не считал его плохим.

" Он был семейным человеком. Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом", - рассказал заключенный.

Также он добавил, что совершил самое ужасное преступление, которое только может быть - убийство невинного человека.

"Я заслуживаю за это смертной казни", - заключил Чемпен.

Отметим, что совет юстиции уже 11 раз отказал Марку Чемпену в досрочном освобождении. Ранее он просил об освобождении в 2018 году, но ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет "несовместим с благополучием и безопасностью общества".

В декабре 1980 года Чемпен пять раз выстрелил в упор в Джона Леннона во дворе его дома в Нью-Йорке. Четыре пули оказались для музыканта смертельными. Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о смертельной аварии, которая оборвала жизнь российского актера.





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