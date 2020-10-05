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Нобелевскую премию по медицине в 2020 году получили ученые, которые исследовали вирус гепатита С

Лауреатами Нобелевской премии по физиологи и медицине стали Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс

сегодня, 13:16
Автор:

Татьяна Веремеева

Два американских и один британский ученые получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2020 года за работу по выявлению вируса гепатита С, который вызывает цирроз и рак печени. Об этом сообщает Reuters.

Нобелевскую премию по медицине в 2020 году получили ученые, которые исследовали вирус гепатита С

"До их работы открытие вирусов гепатита А и В было решающим шагом вперед", – говорится в заявлении Нобелевской ассамблеи Каролинского института Швеции.

Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс сделали основополагающие открытия, благодаря которым удалось идентифицировать вирус гепатита С. Ученые получат премию в размере 10 миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).

В Нобелевском комитете также отметили, что открытие вируса гепатита С выявило причину хронического гепатита и сделало возможными проведение анализов крови и создание новых лекарств, которые спасли миллионы жизней.

Напомним, накануне стало известно, что из-за пандемии коронавируса в мире и введенных повсеместно карантинных ограничений отменена церемония вручения Нобелевских премий, которая должна была пройти в декабре этого года. Также отменен и традиционный банкет, который следовал по окончании церемонии. Комитет сообщил, что онлайн-трансляция, которую будут вести из мэрии столицы Швеции, и где объявят победителей номинаций, заменит ежегодное мероприятие, а награды будут переданы лауреатам позже.


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