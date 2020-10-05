Нобелевскую премию по медицине в 2020 году получили ученые, которые исследовали вирус гепатита С

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Татьяна Веремеева
Два американских и один британский ученые получили
Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2020 года за работу по выявлению
вируса гепатита С, который вызывает цирроз и рак печени. Об этом сообщает Reuters.
Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс
сделали основополагающие открытия, благодаря которым удалось идентифицировать
вирус гепатита С. Ученые получат премию в размере 10 миллионов шведских крон
(1,1 миллиона долларов).
В Нобелевском комитете также отметили, что открытие
вируса гепатита С выявило причину хронического гепатита и сделало возможными
проведение анализов крови и создание новых лекарств, которые спасли миллионы
жизней.
Напомним, накануне стало известно, что из-за пандемии
коронавируса в мире и введенных повсеместно карантинных ограничений отменена
церемония вручения Нобелевских премий, которая должна была пройти в декабре
этого года. Также отменен и традиционный банкет, который следовал по окончании
церемонии. Комитет сообщил, что онлайн-трансляция, которую будут вести из
мэрии столицы Швеции, и где объявят победителей номинаций, заменит ежегодное
мероприятие, а награды будут переданы лауреатам позже.
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