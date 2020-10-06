Названы нобелевские лауреаты по физике-2020

Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии по физике-2020. Об этом сообщает официальный сайт Королевской шведской академии наук.

50% от суммы была присуждена Роджеру Пенроузу (Оксфордский университет, Великобритания) "за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности".

Вторую часть почетной премии разделят между собой Рейнхард Гензель (Институт астрофизики Макса Планка, Гархинг, Германия, и Калифорнийский университет, Беркли, США) и Андреа Гез (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, США) "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

Три лауреата получили в этом году Нобелевскую премию по физике за открытия, связанные с одним из самых экзотических явлений во Вселенной — черной дырой. Пенроуз показал, что общая теория относительности приводит к образованию черных дыр.

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