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Названы нобелевские лауреаты по физике-2020

Сразу трое ученых стали лауреатами в этом году

сегодня, 14:49
Автор:

Владимир Лавский

Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии по физике-2020. Об этом сообщает официальный сайт Королевской шведской академии наук. 

Названы нобелевские лауреаты по физике-2020

50% от суммы была присуждена Роджеру Пенроузу (Оксфордский университет, Великобритания) "за открытие, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности".

Вторую часть почетной премии разделят между собой Рейнхард Гензель (Институт астрофизики Макса Планка, Гархинг, Германия, и Калифорнийский университет, Беркли, США) и Андреа Гез (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, США) "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

Три лауреата получили в этом году Нобелевскую премию по физике за открытия, связанные с одним из самых экзотических явлений во Вселенной — черной дырой. Пенроуз показал, что общая теория относительности приводит к образованию черных дыр.

Ранее "Комментарии" писали о самых эффектных нарядах на SAG Awards 2020.

52-летняя голливудская актриса Николь Кидман блеснула на красной дорожке в шикарном темно-синем платье в пол, укрытом пайетками. А откровенный разрез на платье демонстрировал ее стройные ножки и босоножки с камнями на каблуках. Свой образ Кидман дополнила массивными серьгами и браслетами, а также легкой укладкой.


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