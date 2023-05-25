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РПЦ предложила изучать в школах вымерший язык

Ранее в РФ раскритиковали, как "мертвый язык", английский, на котором разговаривают полтора миллиарда людей

сегодня, 16:59
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Автор:

Константин Куликов

В Русской православной церкви предложили ввести в школьную программу РФ преподавание церковнославянского языка. Об этом сообщают "Комментарии".

РПЦ предложила изучать в школах вымерший язык

Пример церковнославянского книгопечатания

По мнению церковников, это способствовало бы в том числе "реализации курса на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбе с иностранными заимствованиями в русском языке". Так заявил председатель Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).


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Он отметил, что введение в школьное обучение курсов церковнославянского языка было бы также "важным инструментом и для адаптации или, как сейчас говорят, "инкультурации" мигрантов, новых жителей России".

Напомним, что ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в РФ необходимо отказаться от изучения английского языка, поскольку он "мертв".

Это заявление Вячеслав Володин сделал во время заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, проходящего в Минске, когда посол Китая в Беларуси Се Сяоюн обратился к присутствующим на русском языке.

"Когда наш товарищ озвучивает послание и мы его понимаем… это очень важно. Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Все, время ушло", – заявил спикер Госдумы.

Тем временем, россиянам предлагают поработать бесплатно на производстве снарядов.

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