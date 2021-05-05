Когда украинцы смогут увидеть пик звездопада Эта-Аквариды

Украинцы смогут стать свидетелями красивого астрономического явления — метеорного потока Эта-Аквариды, который пронесется в небе в ночь на 6 мая. Главное, чтобы погода была безоблачной.

звездопад Эта-Аквариды / фото: Shutterstock

Как сообщает Time and Date, пик звездопада будет в 4 утра (по киевскому времени) и его будет видно в двух полушариях: жители Южного смогут наблюдать до 85 падающих метеоров в час, Северного – до 30.

Известно, что метеорный поток Эта-Аквариды проходит каждый год с 19 апреля по 28 мая, но достигает своего пика 6 мая, из-за чего его еще называют Майские Аквариды. Этот поток связан с кометой Галлея — яркой короткопериодической кометой, возвращающейся к Солнцу каждые 75—76 лет. Такое название звездопад получил потому, что его радиант располагается в созвездии Водолея, рядом с одной из его ярких звезд — η Водолея (Eta Aquarii).

Если хотите сполна насладиться этим астрономическим явлением, то нужно выбрать оптимальную местность для наблюдения — вдали от огней города, чтобы не было источников искусственного освещения, способных "засвечивать" небо.

Напомним, что 27 апреля в 5 утра украинцы смогли наблюдать редкое астрономическое явление, именуемое Розовой Луной. Тогда спутник Земли стал на 14% больше и на 30% ярче типичного полнолуния и имел теплый золотистый оттенок. В сети появились фотографии, как выглядела Розовая луна в разных уголках нашей планеты, в частности, Германии, Великобритании, США, Австралии, Японии, а также Аргентине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Сети опубликовали снимок галактики NGC 4535, которая находится в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от нашей планеты.

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