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В Сети появилось фото "затерянной галактики": завораживающее зрелище

Галактика имеет туманный, несколько призрачный вид

сегодня, 14:12
Автор:

Любовь Блажко

В Сети опубликовали снимок галактики NGC 4535, которая находится в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от нашей планеты. Уникальная фотография появилась на сайте телескопа Hubble – ее опубликовали NASA и Европейское космическое агентство. 

В Сети появилось фото "затерянной галактики": завораживающее зрелище

В Сети появилось фото "затерянной галактики". Фото: esahubble

Специалисты подчеркнули, что хоть снимок высокого качества, сама галактика туманная и немного прозрачна. Это можно увидеть, если посмотреть на нее через меньший телескоп.  

В Сети появилось фото ”затерянной галактики”: завораживающее зрелище - фото 2

Известно, что еще в 1950-х годах прошлого века ученый Леланд Коупленд (его называли астрономом-любителем) дал этой галактике очень подходящее название – "затерянная галактика". 

Также эксперты рассказали, что яркие насыщенные цвета, которые видны на снимке, являются признаком того, что в этой галактике есть просто невероятное количество звезд. 

К примеру, насыщенные голубые цвета являются доказательством того, что в галактике есть много горячих и молодых светил, которые преобладают над более старыми. 

А вот желтые выпуклости в центральной области – это скопление тех самых более старых и холодных звезд. 

Ученые резюмировали, что галактика NGC 4535 была детально изучена в новом научном эксперименте. Цель которого заключалась в том, чтобы изучить и прояснить связь между облаками холодного газа, звездообразованием, общей формой и другими свойствами галактик.

Как сообщало издание "Комментарии", излучение мощного взрыва из другой галактики накрыло нашу планету. Специалисты заявили, что на нашу планету обрушилось излучение из-за сильного взрыва галактики NGC 253. Огромный всплеск принес с собой выброс энергии, которая в разы мощнее Солнца. Информация об этом размещена на сайте The Independent.
Также мы писали,  что произойдет с Землей после гибели Солнца. Ученые из Корнельского университета в США пришли к выводу, что примерно через пять миллиардов лет Солнце исчезнет, став мертвой звездой.


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Источник: https://esahubble.org/images/potw2103a/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Orlo
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