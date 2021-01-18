В Сети появилось фото "затерянной галактики": завораживающее зрелище

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Любовь Блажко
В Сети опубликовали снимок галактики NGC 4535, которая находится в созвездии Девы, примерно в 50 миллионах световых лет от нашей планеты. Уникальная фотография появилась на сайте телескопа Hubble – ее опубликовали NASA и Европейское космическое агентство.
В Сети появилось фото "затерянной галактики". Фото: esahubble
Специалисты подчеркнули, что хоть снимок высокого качества, сама галактика туманная и немного прозрачна. Это можно увидеть, если посмотреть на нее через меньший телескоп.
Известно, что еще в 1950-х годах прошлого века ученый Леланд Коупленд (его называли астрономом-любителем) дал этой галактике очень подходящее название – "затерянная галактика".
Также эксперты рассказали, что яркие насыщенные цвета, которые видны на снимке, являются признаком того, что в этой галактике есть просто невероятное количество звезд.
К примеру, насыщенные голубые цвета являются доказательством того, что в галактике есть много горячих и молодых светил, которые преобладают над более старыми.
А вот желтые выпуклости в центральной области – это скопление тех самых более старых и холодных звезд.
Ученые резюмировали, что галактика NGC 4535 была детально изучена в новом научном эксперименте. Цель которого заключалась в том, чтобы изучить и прояснить связь между облаками холодного газа, звездообразованием, общей формой и другими свойствами галактик.
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