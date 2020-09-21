Ученые рассказали, что произойдет с Землей после гибели Солнца

Ученые из Корнельского университета в США пришли к выводу, что примерно через пять миллиардов лет Солнце исчезнет, став мертвой звездой. Раньше же было принято считать, что все планеты полностью исчезнут, передает издание lenta.

Будущее Солнца. Фото: unsplash

Новое исследование, которое провели специалисты, показало, что вокруг белого карлика (которым и станет Солнце) вращается планета, о существовании которой не было известно ранее. Авторы также рассказывают, что когда белый карлик появляется, то он уничтожает абсолютно все, что находится с ним рядом. Его мощная гравитация просто лишает шансов на то, чтобы сохранить в целости хоть одну планету.

А планета, которая была обнаружена учеными, заставила их теряться в догадках и вопросах. Они не могут понять, как она появилась именно в том месте, и почему она не была повреждена. Ее существование эксперты смогли увидеть с помощью телескопа TES, который был придуман специально для того, чтобы находить экзопланеты (объекты, которые очень напоминают Землю).

Специалисты также уверены в том, что проведенный эксперимент позволит узнать в будущем, сможет ли остаться жизнь на нашей планете, после того как Солнце превратится в белого карлика.

Напомним, ученые назвали самые подходящие планеты, на которых возможна жизнь.



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