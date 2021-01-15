Излучение мощного взрыва из другой галактики накрыло нашу планету: что говорят ученые

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Любовь Блажко
Специалисты заявили, что на нашу планету обрушилось излучение из-за сильного взрыва галактики NGC 253. Огромный всплеск принес с собой выброс энергии, которая в разы мощнее Солнца. Информация об этом размещена на сайте The Independent.
Излучение взрыва из другой галактики накрыло планету. Фото: unsplash
Согласно предположениям ученых, взрыв мог возникнуть из-за редкой мощной нейтронной звезды – магнетар.
Также эксперт рассказал, что звезды, которые намного больше Солнца, взрываются в сверхновую, а затем оставляют после себя небольшую нейтронную звезду. Именно они и являются причиной того, что во Вселенной происходят мощные взрывы, как этот.
Кроме того, специалисты заметили, что сильная вспышка – первая зафиксированная с момента запуска космического гамма-телескопа Fermi в 2008 году. Данные, полученные в этом научном эксперименте, очень важны, поскольку позволяют экспертам увидеть картину космоса намного масштабней и узнать ее лучше.
Галактика, из которой произошла вспышка, расположена за пределами нашего Млечного Пути – примерно на расстоянии 3,5 миллиона парсеков.
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