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Главная Новости Общество наука и обучение Розовая луна 2021: как выглядело суперлуние в разных уголках планеты (ФОТО)
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Розовая луна 2021: как выглядело суперлуние в разных уголках планеты (ФОТО)

У всех, кто не успел в апреле понаблюдать за этим явлением, такая возможность появится 26 мая, 4 ноября и 4 декабря

28 апреля 2021, 13:06
Автор:

Елизавета Черных

В ночь с 26 на 27 апреля мир мог наблюдать за удивительным астрономическим явлением, при котором полная луна совпала с моментом ближайшего сближения нашей планеты с ее спутником, пишет издание "Новое время". 

Розовая луна 2021: как выглядело суперлуние в разных уголках планеты (ФОТО)

Розовая луна - фото из открытых источников

Сообщается, что в это время Луна кажется больше и на 30% ярче, нежели обычная полная луна. Спутник Земли должен иметь теплый золотистый оттенок. Розовым суперлуние называют в честь дикого земного флокса — одного из самых ранних весенних цветов, который распространен преимущественно в Северной Америке.

 У всех, кто не успел в апреле понаблюдать за этим явлением, такая возможность появится 26 мая, 4 ноября и 4 декабря. 

В издании показали, как выглядела Розовая луна в ночь на 27 апреля в разных уголках нашей планеты, в частности, Германии, Великобритании, США, Австралии, Японии, а также Аргентине. 

Розовая луна 2021: как выглядело суперлуние в разных уголках планеты (ФОТО) - фото 2
Розовая луна 2021: как выглядело суперлуние в разных уголках планеты (ФОТО) - фото 3
Розовая луна 2021: как выглядело суперлуние в разных уголках планеты (ФОТО) - фото 4
Розовая луна 2021: как выглядело суперлуние в разных уголках планеты (ФОТО) - фото 5
Розовая луна 2021: как выглядело суперлуние в разных уголках планеты (ФОТО) - фото 6
Розовая луна 2021: как выглядело суперлуние в разных уголках планеты (ФОТО) - фото 7

Напомним, что украинцы могли увидеть уникальное явление в 05:33. Эксперты говорят, что Розовая Луна полна энергии и под ее влияние можно загадать желания, которые вскоре будут исполнены. Астрономическое событие принесет в дом достаток, успех в делах и укрепит отношения с партнером. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что один из богатейших людей планеты, учредитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что покорение Марса не обойдется без человеческих жертв. Однако добровольцев, по его словам, хватает. Ранее миллиардер заявлял, что к 2050 году на Марс будет отправлено около миллиона человек. По словам Илона Маска, это станет "славным приключением и поразительным опытом". 





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Источник: https://nv.ua/ukr/world/countries/supermisyac-26-27-kvitnya-yak-viglyadav-moment-zblizhennya-zemli-y-misyacya-v-riznih-krajinah-foto-50156927.html
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