Как изменится человек из-за глобального потепления

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Светлана Шкурупий
Глобальное
потепление — одна из самых серьезных угроз человечеству в ближайшие
десятилетия. Ученые говорят, что изменения климата неизбежно отразятся не только
на жизни людей, но и на их внешнем виде.
Глобальное потепление / Фото: Depositphotos
В
статье исследователей, опубликованной на PubMed, сообщается, что все виды изменяются
в зависимости от природных условий. Глобальное потепление не станет исключением.
Животные и люди начнут приспосабливаться к изменениям климата, чтобы выжить.
Ученые
говорят, что у людей усиленно начнется вырабатываться меланин — пигмент,
который содержится в радужной оболочке глаз, волосах, коже. И чем его больше в
организме, тем становится смуглее кожа, а волосы — темнее.
Эксперты
из Кембриджского университета также считают, что климатические изменения повлияют
на человеческое тело и мозг, а точнее они станут меньше. Людей ждут проблемы с
памятью, речью, трудности в обучении и ухудшение мозгового кровообращения.
Напомним,
ученые во главе с научным сотрудником Шаншан Денге из Института географических
наук и исследований природных ресурсов Земли заявили, что из-за глобального
потепления заметно сместилась ось нашей планеты. Чем это опасно?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, если Земля прогреется более чем на 3 градуса по
Цельсию (выше уровня доиндустриальной эпохи), тогда островные виды животных, в
том числе лемуры, голубые журавли, гигантские черепахи, могут исчезнуть.
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также, Ученые из Университета Клемсона выяснили, что из-за глобального потепления меняется содержание пигментов в лепестках цветов. В ходе своего
исследования они обобщили данные за последние 75 лет.
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