Как изменится человек из-за глобального потепления

Глобальное потепление — одна из самых серьезных угроз человечеству в ближайшие десятилетия. Ученые говорят, что изменения климата неизбежно отразятся не только на жизни людей, но и на их внешнем виде.

Глобальное потепление / Фото: Depositphotos

В статье исследователей, опубликованной на PubMed, сообщается, что все виды изменяются в зависимости от природных условий. Глобальное потепление не станет исключением. Животные и люди начнут приспосабливаться к изменениям климата, чтобы выжить.

Ученые говорят, что у людей усиленно начнется вырабатываться меланин — пигмент, который содержится в радужной оболочке глаз, волосах, коже. И чем его больше в организме, тем становится смуглее кожа, а волосы — темнее.

Эксперты из Кембриджского университета также считают, что климатические изменения повлияют на человеческое тело и мозг, а точнее они станут меньше. Людей ждут проблемы с памятью, речью, трудности в обучении и ухудшение мозгового кровообращения.

Напомним, ученые во главе с научным сотрудником Шаншан Денге из Института географических наук и исследований природных ресурсов Земли заявили, что из-за глобального потепления заметно сместилась ось нашей планеты. Чем это опасно?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если Земля прогреется более чем на 3 градуса по Цельсию (выше уровня доиндустриальной эпохи), тогда островные виды животных, в том числе лемуры, голубые журавли, гигантские черепахи, могут исчезнуть.

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