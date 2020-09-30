kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10856.10

ETH/USD

360.38

LTC/USD

45.71

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Глобальное потепление меняет цвета у цветов
commentss НОВОСТИ Все новости

Глобальное потепление меняет цвета у цветов

Пигменты в лепестках цветов напрямую зависят от температуры воздуха

сегодня, 02:17
Автор:

Екатерина Белоброва

Ученые из Университета Клемсона выяснили, что из-за глобального потепления меняется содержание пигментов в лепестках цветов. В ходе своего исследования они обобщили данные за последние 75 лет. Об этом сообщает Naked science.

Известно, что оттенки цветов необходима для привлечения насекомых. Пигменты краски также защищают клетки растений от ультрафиолетового излучения. В ходе исследования ученые решили проверить, как меняют содержание красящих пигментов деятельность человека и глобальное потепление.
Исследователи проанализировали гербарии, которые были собраны, начиная с 1941 года. В общей сложности они рассмотрели 1238 цветов 42 видов, произрастающих в Северной Америке, Европе и Австралии. Их лепестки снимали в УФ-свете, чтобы проследить количество поглощающих излучение пигментов. Затем ученые сопоставляли полученные цифры с данными мониторинга воздуха и температуры в соответствующее время и в соответствующем регионе.
Оказалось, что с 1941 по 2017 год содержание пигментов во всех изученных растениях менялось со скоростью 2% в год. Но направление изменений зависело от особенностей самого цветка. Например, у лютиков с широко раскрытыми соцветиями снижение уровня озона и рост ультрафиолетовой радиации приводил к сокращению содержания пигментов.
Для растений с закрытыми соцветиями — вроде пузырчатки — ключевой оказалась температура: ультрафиолет на количестве пигментов не сказывался, зато потепление уменьшало его. Это легко объясняется строением соцветий. Сомкнутые лепестки пузырчатки сами защищают пыльцу от опасного УФ-излучения, зато для них критической становится опасность перегрева. Снижение количества пигментов позволяет поглощать меньше энергии.

Глобальное потепление меняет цвета у цветов

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об открытии учеными "невозможных" цветов.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости