Глобальное потепление меняет цвета у цветов

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Екатерина Белоброва
Известно, что оттенки цветов необходима для привлечения насекомых. Пигменты краски также защищают клетки растений от ультрафиолетового излучения. В ходе исследования ученые решили проверить, как меняют содержание красящих пигментов деятельность человека и глобальное потепление.
Исследователи проанализировали гербарии, которые были собраны, начиная с 1941 года. В общей сложности они рассмотрели 1238 цветов 42 видов, произрастающих в Северной Америке, Европе и Австралии. Их лепестки снимали в УФ-свете, чтобы проследить количество поглощающих излучение пигментов. Затем ученые сопоставляли полученные цифры с данными мониторинга воздуха и температуры в соответствующее время и в соответствующем регионе.
Оказалось, что с 1941 по 2017 год содержание пигментов во всех изученных растениях менялось со скоростью 2% в год. Но направление изменений зависело от особенностей самого цветка. Например, у лютиков с широко раскрытыми соцветиями снижение уровня озона и рост ультрафиолетовой радиации приводил к сокращению содержания пигментов.
Для растений с закрытыми соцветиями — вроде пузырчатки — ключевой оказалась температура: ультрафиолет на количестве пигментов не сказывался, зато потепление уменьшало его. Это легко объясняется строением соцветий. Сомкнутые лепестки пузырчатки сами защищают пыльцу от опасного УФ-излучения, зато для них критической становится опасность перегрева. Снижение количества пигментов позволяет поглощать меньше энергии.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об открытии учеными "невозможных" цветов.
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