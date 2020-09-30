Глобальное потепление меняет цвета у цветов

Ученые из Университета Клемсона выяснили, что из-за глобального потепления меняется содержание пигментов в лепестках цветов. В ходе своего исследования они обобщили данные за последние 75 лет. Об этом сообщает Naked science.



Известно, что оттенки цветов необходима для привлечения насекомых. Пигменты краски также защищают клетки растений от ультрафиолетового излучения. В ходе исследования ученые решили проверить, как меняют содержание красящих пигментов деятельность человека и глобальное потепление.

Исследователи проанализировали гербарии, которые были собраны, начиная с 1941 года. В общей сложности они рассмотрели 1238 цветов 42 видов, произрастающих в Северной Америке, Европе и Австралии. Их лепестки снимали в УФ-свете, чтобы проследить количество поглощающих излучение пигментов. Затем ученые сопоставляли полученные цифры с данными мониторинга воздуха и температуры в соответствующее время и в соответствующем регионе.

Оказалось, что с 1941 по 2017 год содержание пигментов во всех изученных растениях менялось со скоростью 2% в год. Но направление изменений зависело от особенностей самого цветка. Например, у лютиков с широко раскрытыми соцветиями снижение уровня озона и рост ультрафиолетовой радиации приводил к сокращению содержания пигментов.

Для растений с закрытыми соцветиями — вроде пузырчатки — ключевой оказалась температура: ультрафиолет на количестве пигментов не сказывался, зато потепление уменьшало его. Это легко объясняется строением соцветий. Сомкнутые лепестки пузырчатки сами защищают пыльцу от опасного УФ-излучения, зато для них критической становится опасность перегрева. Снижение количества пигментов позволяет поглощать меньше энергии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об открытии учеными "невозможных" цветов.





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