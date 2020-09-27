Ученые смогли увидеть цвета, недоступные человеческому глазу

В природе существуют цвета, которые из-за узкого спектра восприятия, недоступны человеческому глазу. Речь идет о красно-зеленом и желто-синем цвете. Но американским ученым удалось в лаборатории создать все условия, чтобы увидеть "запрещенные" оттенки. Такой информацией поделилось издание Popmech.

Исследователи из Стэнфорда выяснили, что наши глаза могут видеть не все цвета из-за узкого спектра восприятия световых частот. Тогда они решили провести интересный эксперимент.

Хьюитт Крейн и Томас Пиантанида создали изображение, на котором расположили рядом друг с другом полосы красного, зеленого, желтого и синего цветов. Потом десятки участников эксперимента с помощью прибора, отслеживающего движения глаз и стабилизацию положения цветовых полей на сетчатке, смотрели на изображения. Добровольцы отметили, что постепенно границы между цветами начали исчезать и они как бы перетекали друг в друга.

Таким образом, эксперты доказали, что при определенных условиях, человеческий глаз способен уловить "запрещенные" оттенки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как цвета влияют на аппетит.

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