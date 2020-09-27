kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Ученые смогли увидеть цвета, недоступные человеческому глазу
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые смогли увидеть цвета, недоступные человеческому глазу

Эти цвета еще называют «запретными»

27 сентября 2020, 10:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В природе существуют цвета, которые из-за узкого спектра восприятия, недоступны человеческому глазу. Речь идет о красно-зеленом и желто-синем цвете. Но американским ученым удалось в лаборатории создать все условия, чтобы увидеть "запрещенные" оттенки. Такой информацией поделилось издание Popmech.

Ученые смогли увидеть цвета, недоступные человеческому глазу

Исследователи из Стэнфорда выяснили, что наши глаза могут видеть не все цвета из-за узкого спектра восприятия световых частот. Тогда они решили провести интересный эксперимент.

Хьюитт Крейн и Томас Пиантанида создали изображение, на котором расположили рядом друг с другом полосы красного, зеленого, желтого и синего цветов. Потом десятки участников эксперимента с помощью прибора, отслеживающего движения глаз и стабилизацию положения цветовых полей на сетчатке, смотрели на изображения. Добровольцы отметили, что постепенно границы между цветами начали исчезать и они как бы перетекали друг в друга. 

Таким образом, эксперты доказали, что при определенных условиях, человеческий глаз способен уловить "запрещенные" оттенки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как цвета влияют на аппетит.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости