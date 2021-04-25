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Главная Новости Общество наука и обучение Глобальное потепление сместило ось Земли: чем это грозит
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Глобальное потепление сместило ось Земли: чем это грозит

Команда ученых во главе с Шаншан Денге отметила, что из-за таяния ледников ось Земли немного сместилась

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Изменение климата — одна из самых многогранных и глобальных проблем ХХI века, которая может привести к серьезным последствиям, угрожающим человечеству.

Глобальное потепление сместило ось Земли: чем это грозит

Глобальное потепление / Фото: depositphotos / JohanSwanepoel

Недавно исследователи отметили, что из-за глобального потепления заметно сместилась ось нашей планеты. Чем это опасно?

Ученые во главе с научным сотрудником Шаншан Денге из Института географических наук и исследований природных ресурсов Земли заявили, что смещение оси произошло из-за ускоренного таяния ледников. Этот процесс начался еще в 1990-х годах, но заметно ускорился, о чем свидетельствуют многие международные исследования.

По словам экспертов, за последние 30 лет Земля потеряла сотни миллиардов тонн льда из-за потепления, поэтому полюса сдвинулись. Ученые отметили, что земная ось сдвигается с юга на восток. Сейчас разница в расстоянии составляет 4 метра. 

Также специалисты рассказали, что основными причинами глобального потепления является человеческая деятельность и научно-технический прогресс.

За последние 50 лет люди активно уничтожают ресурсы земли. В случае, если население не станет более сознательным и не изменит своего отношения к потреблению земных ресурсов, это грозит серьезными последствиями.

Ученые говорят, что пока смещение земной оси никак не влияет на повседневную жизнь людей, но может, например, изменить продолжительность дня. 

Напомним, исследователи взволнованы тем, что Гольфстрим — мощное теплое атлантическое течение впервые за более 1000 лет рекордно замедлилось. По их словам, это чревато учащением экстремальных погодных условий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за изменений климата может опять позеленеть и зацвести Арктика.


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/23/climate-crisis-has-shifted-the-earths-axis-study-shows
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