Течение Гольфстрим рекордно замедлилось: как изменится климат

Исследователи взволнованы тем, что Гольфстрим — мощное теплое атлантическое течение, впервые за более 1000 лет рекордно замедлилось. По их словам, это чревато учащением экстремальных погодных условий.

Течение Гольфстрим (фото из открытых источников)

Ученый Штефан Рамшторф говорит о том, что Гольфстрим представляет собой "большую конвейерную ленту, которая переносит теплые поверхностные воды с экватора на север, а холодные воды на глубине отправляет назад, на юг". Поэтому, его замедление может стать причиной сильной жары и снижения осадков в летний период, а также спровоцировать зимние экстремальные явления, в частности снежные бури.

По словам исследователей, ослабление Гольфстрим влияет на обе стороны Атлантического океана. Поверхностное течение, которое движется на север, приводит к отклонению водных масс вправо, в сторону от восточного побережья США. Это связано с вращением Земли, в результате которого движущиеся объекты смещаются. Если теплое атлантическое течение замедлится, тогда у восточного побережья США начнет накапливаться больше воды, что в свою очередь, приведет к повышению уровня моря.

Учений также отметил, что Гольфстрим замедлялось на 15% с середины XX и это повлияло на изменение климата Земли. Если же в будущем и дальше будет форсироваться глобальное потепление, то к 2100 году течение ослабнет на 35-45%, а это может оказаться опасным для человечества.

Отметим, что благодаря Гольфстриму страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом, нежели другие регионы на той же географической широте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали катастрофические последствия от изменения климата.