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Главная Новости Общество наука и обучение Течение Гольфстрим рекордно замедлилось: как изменится климат
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Течение Гольфстрим рекордно замедлилось: как изменится климат

Нарушение течения может стать результатом глобального потепления

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи взволнованы тем, что Гольфстрим — мощное теплое атлантическое течение, впервые за более 1000 лет рекордно замедлилось. По их словам, это чревато учащением экстремальных погодных условий.

Течение Гольфстрим рекордно замедлилось: как изменится климат

Течение Гольфстрим (фото из открытых источников)

Ученый Штефан Рамшторф говорит о том, что Гольфстрим представляет собой "большую конвейерную ленту, которая переносит теплые поверхностные воды с экватора на север, а холодные воды на глубине отправляет назад, на юг". Поэтому, его замедление может стать причиной сильной жары и снижения осадков в летний период, а также спровоцировать зимние экстремальные явления, в частности снежные бури.

По словам исследователей, ослабление Гольфстрим влияет на обе стороны Атлантического океана. Поверхностное течение, которое движется на север, приводит к отклонению водных масс вправо, в сторону от восточного побережья США. Это связано с вращением Земли, в результате которого движущиеся объекты смещаются. Если теплое атлантическое течение замедлится, тогда у восточного побережья США начнет накапливаться больше воды, что в свою очередь, приведет к повышению уровня моря.

Учений также отметил, что Гольфстрим замедлялось на 15% с середины XX и это повлияло на изменение климата Земли. Если же в будущем и дальше будет форсироваться глобальное потепление, то к 2100 году течение ослабнет на 35-45%, а это может оказаться опасным для человечества.

Отметим, что благодаря Гольфстриму страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану, отличаются более мягким климатом, нежели другие регионы на той же географической широте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали катастрофические последствия от изменения климата.


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Источник: https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fwissenschaft%2Fnatur%2Fklimakrise-dem-golfstrom-geht-die-kraft-aus-a-b7e29d89-d6ca-4d4d-b7f6-725d04ab125d&ref=https%3A%2F%2Fecopolitic.com.ua%2F
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Обусуждения

Брат

сегодня, 09:28

Конец пидорасам-если не откроют на полную мощность СП-2,замерзнут.Ну и черт с ними.

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