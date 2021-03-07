Течение Гольфстрим рекордно замедлилось: как изменится климат

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Светлана Шкурупий
Исследователи
взволнованы тем, что Гольфстрим — мощное теплое атлантическое течение,
впервые за более 1000 лет рекордно замедлилось. По их словам, это чревато учащением
экстремальных погодных условий.
Течение Гольфстрим (фото из открытых источников)
Ученый
Штефан Рамшторф говорит о том, что Гольфстрим представляет собой "большую
конвейерную ленту, которая переносит теплые поверхностные воды с экватора на
север, а холодные воды на глубине отправляет назад, на юг". Поэтому, его
замедление может стать причиной сильной жары и снижения осадков в летний
период, а также спровоцировать зимние экстремальные явления, в частности снежные
бури.
По
словам исследователей, ослабление Гольфстрим влияет на обе стороны Атлантического
океана. Поверхностное течение, которое движется на север, приводит к отклонению
водных масс вправо, в сторону от восточного побережья США. Это связано с
вращением Земли, в результате которого движущиеся объекты смещаются. Если
теплое атлантическое течение замедлится, тогда у восточного побережья США
начнет накапливаться больше воды, что в свою очередь, приведет к повышению
уровня моря.
Учений
также отметил, что Гольфстрим замедлялось на 15% с середины XX и это повлияло
на изменение климата Земли. Если же в будущем и дальше будет форсироваться
глобальное потепление, то к 2100 году течение ослабнет на 35-45%, а это может
оказаться опасным для человечества.
Отметим,
что благодаря Гольфстриму страны Европы, прилегающие к Атлантическому океану,
отличаются более мягким климатом, нежели другие регионы на той же
географической широте.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали катастрофические
последствия от изменения климата.
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Брат
сегодня, 09:28
Конец пидорасам-если не откроют на полную мощность СП-2,замерзнут.Ну и черт с ними.