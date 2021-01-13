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Ученые назвали катастрофические последствия от изменения климата

В результате повышения температурных значений, может произойти таяние ледников, вследствие чего повысится уровень моря

сегодня, 11:07
Автор:

Елизавета Черных

Исследователи из Стэнфордского университета оценили, какие катастрофические последствия может повлечь за собой изменения климата. Ученые пришли к выводу, что усиление осадков из-за глобального потепления привело к более катастрофическим наводнениям в Америке. Вследствие этого затраты увеличились на 75 миллиардов долларов за прошедшие 30 лет. Об этом сообщает "Лента.ру".  

Ученые назвали катастрофические последствия от изменения климата

Катастрофические последствия от изменения климата - фото из открытых источников

В ходе исследования ученые проанализировали данные об изменении количества осадков на протяжении длительного промежутка времени и материальном ущербе, которое повлекло за собой наводнение, чтобы выяснить связь между ними. 

Как выяснилось, увеличение температурных показателей на уровень выше Парижского соглашения, может привести к еще большему ущербу от экстремальных погодных явлений.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, человечество не должно допустить роста средней температуры на Земле  больше, чем на полтора градуса. По мнению ученых, глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции, которые могут увенчаться катастрофическими последствиями для планеты. В результате повышения температурных значений, может произойти таяние ледников, вследствие чего повысится уровень моря. 

Напомним, что ранее в ООН рассказали, что может обернуться катастрофой для человечества. Эксперты Программы ООН по окружающей среде заявили: если страны не уменьшат объемы парниковых выбросов, коралловые рифы могут полностью исчезнуть к концу нынешнего века. Это, по мнению, специалистов может привести к катастрофическим последствиям не только для морских систем, а и для человечества. 




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Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/13/flooding/
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