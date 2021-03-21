Глобальное потепление — одна из самых серьезных международных проблем XXI века. Ученые говорят, что из-за изменений климата может опять позеленеть и зацвести Арктика.

из-за изменений климата Арктика может позеленеть / Фото: Suggestion

Группа международных исследователей с помощью ДНК-образцов древних растений, обнаруженных в озерных отложениях в Арктической зоне, выяснила, что росло в регионе более 1000 веков назад. Оказалось, что ареал произрастания карликовой березы за это время отдалился от Арктики на 400 километров. Это говорит о том, что в далеком прошлом Заполярье было похоже на нынешнюю зеленую и цветущую тундру.

Исходя из результатов исследования, эксперты предполагают, что этот и другие арктические виды растительности из-за изменений климатических условий, снова вернутся на север, и это серьезно изменит внешний вид Арктической зоны. Регион может превратиться из моховой тундры в травянистую, а это в свою очередь, приведет к последствиям, которые отразятся на всей глобальной экосистеме.

Отметим, что в Арктике произрастают карликовые кустарники, злаки, лишайники и мхи. Низкие температуры обусловливают малое разнообразие видов и небольшие размеры растений.

Напомним, что Гольфстрим — мощное теплое атлантическое течение, впервые за более 1000 лет рекордно замедлилось. Ученый Штефан Рамшторф говорит, что его ослабление влияет на обе стороны Атлантического океана. Как это может повлиять на климат, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Стэнфордского университета оценили, какие катастрофические последствия может повлечь за собой изменения климата.

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