В семье Шойгу произошли сенсационные изменения

Дочь военного министра РФ Сергея Шойгу Ксения заявила, что давно "не пара" с известным блоггером Алексеем Столяровым, поскольку им сложно было совмещать свою супружество и напряженный рабочий график. Об этом сообщают "Комментарии".

Сергей Шойгу, его дочь Ксения, внучка Милана и зять Алексей

При этом экс-супруги, комментируя свое семейное положение, заверили журналистов, что они остаются друзьями и "парнерами" в спортивных и других проекта, а также в совместном воспитании дочери Миланы.

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- Мы достаточно давно не являемся парой, но при этом являемся партнерами и очень близкими друзьями - заявили Ксения Шойгу. — Но, конечно, не пара, потому что невозможно в таком объеме работы себя найти, видимся, исключительно, по праздникам.

Уже экс-зять Сергея Шойгу заявил, что решение о расставании было принято "несколько месяцев назад". И самое главное для супругов было, чтобы их дочь не ощутила их расставания. Но они "остаются в одной команде" и "планируют развивать очень много спортивных проектов".

С именем Алексея Столярова в России было связано несколько скандалов, поскольку его позиция по вопросу войны в Украине отличалась от так называемых Z-патриотов. Так, в феврале 2023 года он в соцсетях лайнкул пост российского блоггера Юрия Дудя. Последний в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в сети распространил текст, в котором называл действия России "бессмысленными", а войну – "кровавой". После этого лайка россияне начали "травить" Столярова. После этого он убрал свой лайк.

Тут же он назвал россиян, поддерживающих войну РФ против Украины, "Z-быдлом".

Кроме того, он не раз публиковал фото, в которых не скрывал свой роскошный образ жизни.

Также стоит отметить, что на днях было опубликовано видео с Ксенией Шойгу, на котором было видно, как она проводит время с судимым подчиненным Максимом Владимировым.

Тем временем, Трюдо заявил о своем разводе.

Шойгу побывал в Украине.

А эксперты рассказали, может ли Кремль согласиться на справедливый мир в Украине.



