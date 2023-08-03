logo

BTC/USD

29267.54

ETH/USD

1844.75

LTC/USD

86.04

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Трюдо заявил о своем разводе: с кем останутся дети
commentss НОВОСТИ Все новости

Трюдо заявил о своем разводе: с кем останутся дети

Глава правительства Канады состоял в браке 18 лет и воспитывает троих детей

3 августа 2023, 22:54
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар расстаются после 18 лет брака. Об этом, как сообщают "Комментарии", 52-летний Трюдо написал в Instagram.

Трюдо заявил о своем разводе: с кем останутся дети

Трюдо и его супруга Софи Грегуар

"Всем привет, мы с Софи хотели бы поделиться фактом, что после многих важных и трудных разговоров мы приняли решение разойтись", — написал канадский премьер. — "Как и всегда, мы остаемся семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем строить. Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать нашу и их частную жизнь. Спасибо".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Они остаются близкой семьей, и Софи и премьер-министр сосредоточены на воспитании своих детей в безопасной, любящей и общей среде. Оба родителя будут постоянно присутствовать в жизни своих детей, и канадцы часто будут видеть семью вместе", — добавили в офис Трюдо.

Как известно, у пары трое детей: сыновья Ксавье и Адриан и дочь Элла Грейс, которых они воспитывают феминистами.

"Феминизм — это не только уверенность в том, что мужчины и женщины равны, — заявлял ранее Трюдо. — Это понимание, что когда все мы равны, все мы свободнее. Это неотступная готовность заботиться о себе в других людях, потому что именно так мы начинаем строить мир, где ко всем относятся с уважением и признанием. Это твердая уверенность, что все люди имеют одинаковые права и свободы – что мои права – это твои права и что только тогда, когда твои права полностью защищены, мои права защищены тоже".

Тем временем, Россия начала привлекать на войну в Украине женщин.

Арестович рассказал, в чем Россия получила преимущество над Украиной.

А синоптик сказала, когда наступит самый жаркий период лета.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!