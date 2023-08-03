Трюдо заявил о своем разводе: с кем останутся дети

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи Грегуар расстаются после 18 лет брака. Об этом, как сообщают "Комментарии", 52-летний Трюдо написал в Instagram.

Трюдо и его супруга Софи Грегуар

"Всем привет, мы с Софи хотели бы поделиться фактом, что после многих важных и трудных разговоров мы приняли решение разойтись", — написал канадский премьер. — "Как и всегда, мы остаемся семьей с глубокой любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем строить. Ради благополучия наших детей мы просим вас уважать нашу и их частную жизнь. Спасибо".

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"Они остаются близкой семьей, и Софи и премьер-министр сосредоточены на воспитании своих детей в безопасной, любящей и общей среде. Оба родителя будут постоянно присутствовать в жизни своих детей, и канадцы часто будут видеть семью вместе", — добавили в офис Трюдо.

Как известно, у пары трое детей: сыновья Ксавье и Адриан и дочь Элла Грейс, которых они воспитывают феминистами.

"Феминизм — это не только уверенность в том, что мужчины и женщины равны, — заявлял ранее Трюдо. — Это понимание, что когда все мы равны, все мы свободнее. Это неотступная готовность заботиться о себе в других людях, потому что именно так мы начинаем строить мир, где ко всем относятся с уважением и признанием. Это твердая уверенность, что все люди имеют одинаковые права и свободы – что мои права – это твои права и что только тогда, когда твои права полностью защищены, мои права защищены тоже".

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