Шойгу побывал в Украине: в Минобороны РФ озвучили подробности

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что якобы побывал на фронте на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

Минобороны РФ уверяет, что Шойгу посетил Лиманское направление фронта. Впрочем, никакого подтверждения пропагандисты не предоставили.

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Кроме того, главе Минобороны РФ доложили, что якобы немецкие танки "Leopard" еще не дошли до линии боевого столкновения.

Как утверждают российские пропагандисты, Шойгу раздавал захватчикам медали. Оккупанты якобы получили ордена "за заслуги перед Отчизной", георгиевский крест и медали "За отвагу". Некоторые даже получили именное оружие – пистолеты Ярыгины.

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