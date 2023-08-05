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Шойгу побывал в Украине: в Минобороны РФ озвучили подробности

Минобороны РФ уверяет, что Шойгу посетил Лиманское направление фронта

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что якобы побывал на фронте на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на российское пропагандистское информагентство "ТАСС".

Шойгу побывал в Украине: в Минобороны РФ озвучили подробности

Сергей Шойгу. Фото: GettyImages

Минобороны РФ уверяет, что Шойгу посетил Лиманское направление фронта. Впрочем, никакого подтверждения пропагандисты не предоставили.


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Кроме того, главе Минобороны РФ доложили, что якобы немецкие танки "Leopard" еще не дошли до линии боевого столкновения.

Как утверждают российские пропагандисты, Шойгу раздавал захватчикам медали. Оккупанты якобы получили ордена "за заслуги перед Отчизной", георгиевский крест и медали "За отвагу". Некоторые даже получили именное оружие – пистолеты Ярыгины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Госдума РФ изменила правила воинского призыва в стране-агрессоре. Теперь в российскую армию могут призывать с 18 до 30 лет (ранее верхняя граница призыва составляла 27 лет), что позволяет дополнительно привлечь к войне около двух миллионов человек. Принят целый пакет документов, ужесточающих законодательство о военной службе (облегчающих призыв). Глава госдумовского Комитета по обороне Андрей Картаполов открыто признал, что закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. О чем говорят такие шаги российских властей? Что следует понимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Россия выигрывает от выхода из зернового соглашения – достаточно ли реагирует мир. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://t.me/tass_agency/204059
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