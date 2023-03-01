В России задержали отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок

Отца российской школьницы из города Ефремов Тульской области задержали и посадили в изолятор временного содержания после того, как его дочь на уроке нарисовала антивоенный рисунок. Девочку, которую Алексей Москалев воспитывает сам, отправили в приют. Информацию о рисунке девочки силовикам донесли педагоги – учительница и директор. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на BBC .

Малюнок Маші Москальової на уроці ІЗО

Весной прошлого года на уроке рисования шестиклассница Маша нарисовала женщину с ребенком под сине-желтым флагом, в сторону которых летят ракеты из-под российского триколора. На рисунке также была надпись "Нет войне", "Слава Украине". После этого учительница Маши донесла о рисунке директору, а последняя вызвала полицию. Силовики провели "воспитательные" беседы с отцом девочки. Они составили на него протокол, понятыми выступили учителя, поставившие свои подписи. Также отца и его дочь под стражей отвели в отделение полиции.

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Впоследствии Алексея Москалева, по решению суда, оштрафовали на 32 тысячи рублей за "дискредитацию" российской армии, а именно – за его комментарий в "Одноклассниках". После этого в школу приходили работники ФСБ, предлагавшие Маше возглавить школьную инициативу в поддержку российских военнослужащих.

После этого из-за страха девочка перестала ходить в школу.

27 декабря 2022 г. в отношении Москалева возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 280.3 УК РФ) за повторную "дискредитацию" российской армии. Поводом к делу стала публикация на странице в Одноклассниках от 29 июля 2022 года. По словам мужчины, на допросе его "били головой о стену и пол".

Напомним, что в РФ оштрафовали Википедию. Также стало известно, сколько в среднем живет российский военный и зачем оккупанты окапываются на Херсонщине.