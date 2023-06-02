В России оштрафован онлайн-кинотеатр за "пропаганду ЛГБТ"

Мировой суд в Санкт-Петербурге признал видеосервис "Триколор Кино и ТВ" виновным в распространении ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних и оштрафовал на 1,2 миллиона рублей. О этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Роскомнадзор.

В РФ запрещена "пропаганда ЛГБТ"

Из-за какого фильма или сериала на "Триколор Кино и ТВ" был составлен протокол, не уточняется. Но в Роскомнадзор сообщили, что видеосервис был оштрафован по статье за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

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Представитель "Триколора" на запрос РБК ответил лишь, что этот контент удален, а действующее законодательство сервисом соблюдается. Протоколы "в связи с непринятием мер" по ограничению доступа для несовершеннолетних к материалам, где демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и нет соответствующего предупреждающего знака, Роскомнадзор составил в отношении практически всех крупных онлайн-кинотеатров. На текущий момент ведомство, как сообщил РБК его представитель, составило 19 подобных актов. Но эти протоколы судами пока не рассмотрены, уточнили в Роскомнадзоре.

В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий в России "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола". С 2013 года в России уже действовал закон, запрещающий "гей-пропаганду" среди несовершеннолетних — позже запрет распространили на всех.

В январе 2023 года Роскомнадзор занялся разработкой критериев для определения "ЛГБТ-пропаганды", а 17 апреля ведомство утвердило соответствующий приказ. Согласно этому документу, информацию будут признавать "пропагандой ЛГБТ", если она соответствует одному или нескольким критериям, в том числе:

убеждает в привлекательности "нетрадиционных" сексуальных отношений, предпочтений и установок, а также формирует положительный образ лиц, состоящих в "нетрадиционных" сексуальных отношениях;

формирует "искаженное представление о социальной равноценности" "традиционных" и "нетрадиционных" отношений;

оправдывает отказ от "традиционных" сексуальных отношений в пользу "нетрадиционных";

вызывает интерес к "нетрадиционным" сексуальным отношениям и способствует изменению негативного отношения на положительное путем навязывания сведений о "нетрадиционных" сексуальных отношениях;

обосновывает преимущество "нетрадиционных" сексуальных отношений перед "традиционными", передает Медуза.

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