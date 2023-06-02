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Где еще могут начаться войны, кроме Украины, - политолог

На сегодняшний день в мире три горячих точки: это полномасштабное вторжение России на территорию Украины, Тихоокеанский регион и Арктика.

сегодня, 13:20
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Белоокая Ира

В то же время, в ряде других регионов тоже могут появиться локальные конфликты. В этом убежден политолог Олег Саакян, сообщают "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

Где еще могут начаться войны, кроме Украины, - политолог

Олег Саакян. Фото из открытых источников

Как он рассказал в интервью, потенциальными бурными точками, вероятно, станут: Средняя Азия и Глобальный Юг. Об этом свидетельствует несколько факторов, к примеру – нехватка воды там и климатические изменения. Уже сейчас исторические процессы проходят в Тихоокеанском регионе. В Соединенных Штатах Америки, Японии и Филиппинах продолжаются дебютные морские учения. Поэтому США направили приглашение министрам обороны Китая для обсуждений. В то же время, пока Пекин отказался от этого.


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"Сейчас США имеют более сильную позицию, чем КНР. Но Китай считает, что они находятся на восходящей, и потому пока отметают такие дискуссии", – пояснил Саакян.

США имеют ряд стран-союзников, таких как Южная Корея, Филиппины, Австралия, Япония и т.д. Однако, в случае войны, эти союзники фактически зависят от получения оружия из Америки.

"Именно поэтому Соединенные Штаты сейчас принимают все возможные меры, чтобы эти страны из тех, кого нужно оборонять, превратились в тех, кто может стать бок о бок из США в противостоянии", – подчеркнул политолог.

Таким образом, в мире будут существовать два вида войн, убежден политолог.

"В контексте всех этих процессов со временем увидим расслоение мира на 2 типа войн: геополитически-ценностные мировоззренческие войны и войны за воду и другие необходимые для жизни человека ресурсы", — подытожил Олег Саакян.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, - К чему готовится КНР – о чем говорят новые заявления Си Цзиньпина Китай действительно начал заниматься сбором своей имперской или неоимперской "периферии".



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Источник: https://24tv.ua/ssha-gotuyutsya-do-konfliktu-tihookeanskomu-regioni-de-shhe-mozhut_n2326477
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