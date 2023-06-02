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У Зеленского отреагировали на заявления Орбана о контрнаступлении ВСУ

Полноценный вывод российских войск из Украины является предпосылкой к окончанию войны, отметили в Офисе президента

сегодня, 14:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не мешало бы позвонить президенту РФ Владимиру Путину и во время разговора призвать вывести российские оккупационные войска со всей территории Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского отреагировали на заявления Орбана о контрнаступлении ВСУ

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

На Банковой назвали недавнюю речь Виктора Орбана о недопустимости контрнаступления ВСУ абсурдной и такой, что порочит принципы Европейского Союза и международного права.


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"Это сознательное унижение Европы и попустительство террористическим действиям России. Это сознательное оправдание агрессора и поощрение его к продолжению уничтожения Украины/Европы...", — заявил советник главы ОП.

Подоляк напомнил, что гражданам Венгрии нужно знать правду – Украина намерена деоккупировать свои территории и вернуть своих людей. Это и есть справедливость. Если премьер-министр Венгрии так переживает о потерях Украины во время контрнаступления, то пусть свяжется с российским президентом и попросит того вывести свои войска с украинской территории.

"Только полноценный вывод вооруженного контингента и техники оккупанта является предпосылкой к окончанию войны. Слышал ли кто-нибудь подобные призывы Орбана к России?",- отметил Михаил Подоляк.

Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ошарашил новым заявлением о недопустимости контрнаступления ВСУ, что приведет к значительному росту потерь украинской армии. 

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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1664565804757577729?s=20
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