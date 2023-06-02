У Зеленского отреагировали на заявления Орбана о контрнаступлении ВСУ

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Кравцев Сергей
Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не мешало бы позвонить президенту РФ Владимиру Путину и во время разговора призвать вывести российские оккупационные войска со всей территории Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
На Банковой назвали недавнюю речь Виктора Орбана о недопустимости контрнаступления ВСУ абсурдной и такой, что порочит принципы Европейского Союза и международного права.
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Подоляк напомнил, что гражданам Венгрии нужно знать правду – Украина намерена деоккупировать свои территории и вернуть своих людей. Это и есть справедливость. Если премьер-министр Венгрии так переживает о потерях Украины во время контрнаступления, то пусть свяжется с российским президентом и попросит того вывести свои войска с украинской территории.
Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ошарашил новым заявлением о недопустимости контрнаступления ВСУ, что приведет к значительному росту потерь украинской армии.
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