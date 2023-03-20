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Представители Московского патриархата приехали к Зеленскому: цель визита

Митрополит Онуфрий и представители синода УПЦ МП приехали к президенту

сегодня, 14:15
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Автор:

Константин Куликов

Представители синода Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием прибыли к президенту Украины и просят встречи с ним. По их словам, они хотят донести до Владимира Зеленского свое видение ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, покинуть которую до 29 марта им предписали государственные органы власти. Об этом сообщают "Комментарии".

Представители Московского патриархата приехали к Зеленскому: цель визита

До Володимира Зеленського прийшли представники УПЦ МП

Представители Офиса президента предлагают представителям УПЦ МП оставить письменное обращение. Последние настаивают на очной встрече – "по-людски". Аргументируя это тем, что раньше, после избрания президентом, в лавру Владимир Зеленский пришел лично и теперь просят их тоже принять лично.


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По словам митрополита Климента, они не получили ответа на многочисленные обращения к президенту. По их мнению, ситуация вокруг УПЦ МП искажается СМИ и должностными лицами, и они хотят донести свою позицию до Владимира Зеленского. Дальнейшие действия УПЦ МП, по словам Климента, будут зависеть от "адекватности реакции" главы государства по их просьбе. Отдельно он подчеркнул, что верующие УПЦ МП также находятся в рядах ВСУ и поддерживают суверенитет Украины.

Напомним, что уже утром 24 февраля глава УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил нападение Путина на Украину и призвал патриарха Кирилла сделать то же самое. Глава РПЦ этого не сделал. Напротив, многие иерархи, священники, монахи УПЦ МП, оказавшись под оккупацией, охотно пошли на сотрудничество с рашистами.

Тем не менее, свое обращение по поводу ситуации вокруг лавры сделал и российский патриарх Кирилл, не осудивший агрессию Путина против Украины, но проявивший активность после сообщений о возможном выселении монахов Киево-Печерской лавры.

Также свое мнение по этой ситуации высказал Папа Римский.

Ожидается, что монахи УПЦ МП должны покинуть лавру до 29 марта. В противном случае к ним могут применить силу .




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