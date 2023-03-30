ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры: о чем он говорит

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний поручил архимандриту Авраамию (Лотышу) исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ. Об этом сообщают "Комментарии".

Виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври у складі ПЦУ архімандрит Авраамій

"Член духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий (Лотыш) обратился к блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украине Епифанию, как священноархимандриту обители, с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря Православной церкви Украины. Блаженнейший митрополит Эпифаний удовлетворил его просьбу и благословил отцу Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в составе Православной церкви Украины", – говорится в сообщении на сайте церкви.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Новый наместник лавры призвал монахов не покидать лавры, но переходить в ПЦУ и разрывать отношения с Москвой, чего раньше не захотела делать УПЦ МП:

"В последнее время, особенно в эти месяцы и недели, все мы почувствовали боль и отчаяние из-за событий, которые происходят с нашей обителью, — говорит новый наместник. — Нас до сих пор пытаются убедить, что единственной причиной этих событий является отношение государства. Однако следует честно признать: наш прежний наместник и священноначалие, в лице митрополита и Синода, шаг за шагом, формировали печальную ситуацию, в которой мы оказались. Вместо диалога – закрытость и угрозы, вместо осознания правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, ведущей против нас войну, туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует, как желает. Вместо поиска путей единения православных и примирения — разжигание вражды и противостояния".

Авраамий призвал других монахов "признать новую каноническую реальность существования поместной православной церкви, которой предоставлен Томос об автокефалии".

Накануне наместник Лавры от УПЦ МП митрополит Павел отметился злобным заявлением, назвав Зеленского и его окружения "сворой" и пообещав не покидать Украину, пока не "похоронит" нелояльных к нему журналистов.

Сегодня верующие Московского патриархата не пустили в лавру комиссию Минкульта, которая должна зафиксировать возможные нарушения в использовании помещений национального заповедника "Киево-Печерская лавра". А митрополит Павел заявил, что он и его сторонники не покинут лавры до тех пор, пока не будет судом, куда они обратились, вынесено соответствующее решение по этому вопросу.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что власть не будет никого "выносить за ноги" из лавры, потому что это, по его мнению, будет реализацией сценария ФСБ.