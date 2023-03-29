"Не уеду, пока не похороню вас всех": митрополит УПЦ МП Павел отличился злобным заявлением

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел, противодействующий попыткам властей выселить монахов УПЦ МП из лавры, "отличился" злобным заявлением. В нем он назвал президента Владимира Зеленского и его окружение "сворой" и пообещал нелояльным к нему журналистам не покидать Украину, пока их не "похоронит". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его видеообращение.

Путін, митрополит Павло, патріарх РПЦ Кирило

- Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они все упадут вам на голову, — заявил митрополит УПЦ МП Павел. — Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, на нашем пожелании, можно с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье за этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу... Вы не могли остановить одержимого буйством, злобы, ненависти и дьявольским взбешением министра культуры. Значит, он творит это по вашему разрешению. Горе вам — бойтесь.

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Кроме того, митрополит Павел заявил в очередной раз, что они не покинут "святой обители", пока не получат решение суда, куда они обратились с иском на решение Минкульта и заповедника об их выселении.

Митрополит Павел и раньше не отличался евангельским смирением. В этот раз он решил себя не сдерживать:

- Нет, я не уеду, пока не похороню вас всех, — заявил также Павел, обращаясь к журналистам, которые сообщили о его желании уехать из страны.



Кроме того, митрополит Павел напомнил о поддержке, которую УПЦ МП оказала Зеленскому во время его избирательной кампании в 2019 году. Ранее Владимир Зеленский не стал встречаться с представителями УПЦ МП, которые пришли к офису президента.

Также митрополит Павел заявил, что 30-31 марта в лавре будут "бесчинства", вероятно, имея в виду силовое выдворение монахов УПЦ МП.



Напомним, что решением национального заповедника "Киево-Печерская лавра" монахам УПЦ МП предписано до 29 марта покинуть территорию лавры. Формальной причиной этого являются обнаруженные нарушения при эксплуатации помещений. Впрочем, министр культуры Александр Ткаченко в своем интервью указал также на нежелание клира УПЦ МП разрывать свои отношения с патриархом Русской православной церкви Кириллом, который не осудил агрессию Путина в Украине, а наоборот — поддерживает российскую армию. Ткаченко указал, что монашеская жизнь в лавре будет продолжаться и желающие остаться в ней монахи знают про определенные "опции". Сторонники УПЦ МП считают, что их склоняют к переходу в Православную церковь Украины, которую они считают неканонической.

Впрочем, уже сегодня стало известно о том, что ризничный Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий обратился к митрополиту ПЦУ Эпифанию с просьбой принять его в число братии Киево-Печерской лавры, но уже под эгидой ПЦУ.

Тем временем, представитель Украинского института будущего рассказал, почему рано радоваться переходу лавры к украинской церкви.



