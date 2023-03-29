Переход Лавры в украинскую церковь: Почему радоваться пока рано

Директор Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что само событие явно нельзя недооценивать из-за его символического значения. Об этом он написал в своем блоге, передают "Комментарии".



Российские попы без решительного боя сдают киевскую Лавру

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"Хочу высказать несколько критических слов, которые мы не хотим замечать из-за эйфории относительно возвращения святыни украинцам", — анализирует Денисенко.

1. Почему россияне без боя сдали Лавру? Прежде всего потому, что они готовятся к реваншу и рассматривают этот "уход" как временное явление.

2. Почему они так думают? Лавра — это исключение из правила. Вокруг Лавры существует море русского патриархата, которому ничего не угрожает. И это хорошо понимает руководство УПЦ МП.

3. Почему ничего не угрожает? Прежде всего, потому, что вертикаль власти, которая могла бы ускорить эти процессы, не дает четких указаний на местах. Как результат, какой-нибудь районный начальник тормозит все те процессы, которые массово поддерживают граждане.

4. Церковь – это супериерархизированная структура. По непонятным для меня причинам никто не работает над переходом целых епархий или просто иерархов на сторону ВТО.

5. При этом в медиа почему нет целенаправленной кампании по принуждению к признанию того факта, что настоятель РПЦ Кирилл освящает российские войска на войну против нас.

Именно поэтому пока очень рано радоваться переходу Лавры к украинской церкви. Очень страшно, что за этим важным шагом ничего не будет", — говорит Вадим Денисенко.

К слову, монастырь Украинской православной церкви (Московского патриархата) подал иск в Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным одностороннего отказа от договора .

"Судья, который должен рассматривать дело, заявил о самоотводе. Поэтому дело будет передано уполномоченному работнику Хозяйственного суда Киева для решения вопроса о повторном автоматическом распределении дела", — говорится в решении.

Напомним, "Комментарии" писали ранее, что вопрос пребывания в Киево-Печерской лавре закрыт: Кабмин поставил перед фактом УПЦ МП.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, поддерживают ли украинцы решения о полном запрете в УПЦ МП.

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