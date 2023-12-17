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Надепка критикует военных, которые не забирают тела погибших: полковник ВСУ резко отреагировал на эти слова

Полковник ВСУ Анатолий Штефан отреагировал на слова народной депутатки Марьяны Безуглой по поводу погибших военных, оставленных на поле боя.

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о "смертельной бюрократии ВСУ" и раскритиковала, что украинские солдаты не забирают тел погибших воинов. Украинский военный отреагировал на слова нардепки и заявил о ее "цинизме и низости".

Надепка критикует военных, которые не забирают тела погибших: полковник ВСУ резко отреагировал на эти слова

Марьяна Безуглая критикует военных. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая опубликовала сообщение в Facebook, где критикует военных. К тексту народный депутат прикрепила фото погибшего украинского солдата.


"Ежедневно ходят мимо тела и не забирают. Почему? Потому что двухсотого нужно вывезти, это ресурс. Расследование, справки, похороны, общение с семьей и все остальное", — пишет Безугла.

Нардепка указывает, что якобы ее задело это за живое, ведь не забирая тело можно просто подать доклад и избежать проблем. По ее словам, это "сраный культ личности". А подобные фотографии украинские офицеры никогда не опубликуют.

На эти слова народного депутата отреагировал полковник ВСУ Анатолий Штефан. По его словам, только "орки" ежедневно публикуют фотографии погибших украинских солдат, однако с сегодняшнего дня к ним добавилась Безуглая.

"Цинизм, низость и отсутствие каких-либо моральных ценностей. Пока даже не знаю как прокомментировать, что она сделала", — пишет Анатолий Штефан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Марьяна Безуглая призвала мобилизовать женщин на войну. Кроме того, нардепка заявила о необходимости мобилизации в Украине и волонтеров.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая критикует высшее военное руководство во главе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Народный депутат требует отставки Залужного.



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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana?locale=uk_UA
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:01

Державність складається з відношення до свого народу інакше це не держава, а Скотний двір Оруела. Полковнику не подобається правда він будує перемогу брехнею? Тому і гине Україна, як гітлерівська Німеччина.


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