14-летнего подростка "упаковали" в бус люди в военной форме в Одесской области

2 апреля в селе Приозерное в Одесской области четверо мужчин в военной форме с оружием в руках схватили четырнадцатилетнего парня, посадили в автомобиль и начали направляться в сторону села Красный Яр. Когда же люди узнали о возрасте подростка, то отпустили его в нескольких километрах от места жительства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Бессарабия INFORM".



Пострадавший молодой человек и сотрудники социально-психологической помощи. Фото: Бессарабия INFORM

Руководитель отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксана Терзи рассказала местному изданию об инциденте с похищением подростка.

По ее словам, парень шел к девушке, когда возле него появился белый бус из которого выбежали трое мужчин в военной форме с автоматами и балаклавами, которые заломили руки подростку. Еще один человек был за рулем автомобиля.

"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, потом — ко лбу, потому что он сопротивлялся. Он начал выкручиваться, а нападающие его обуздали, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", — рассказывает Терзи.

Некоторое расстояние везли в тишине, а когда решили спросить о возрасте подростка, то не поверили ему и попросили показать паспорт. Когда люди, которые похитили парня, поняли, что везут несовершеннолетнего, то сняли с него стяжки и выбросили с буса в 5-7 километрах от дома. Кроме того, ему пригрозили, что если парень расскажет об инциденте, то они знают, где он и его родные живут.

В школе об инциденте узнала учительница от бабушки, видевшей этот случай. Впоследствии и сам парень признался об инциденте. Учительница вызвала полицию, однако не получила решительных действий от правоохранительных органов.

"Был бы этот парень ребенком каких-нибудь чиновников, тогда бы полицейские землю рыли, но нашли бы виновных за два часа", — заявляет начальница отдела социальной защиты.

Через несколько дней учительница снова позвонила в полицию пригрозив оглаской из-за ситуации. На этот раз к парню приехали следователи и эксперты, исследовавшие место происшествия, а парень прошел медосмотр. Кроме того, полиция также принялась искать камеры видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать инцидент.

Пока неизвестно, были ли это военные, которые проводят мобилизацию в Украине, или вооруженная банда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагическом случае смерти мужчины после того, как его схватили работники ТЦК. На инцидент отреагировали представители ТЦК и объяснили ситуацию.

Также "Комментарии" писали о случае, когда 19-летнего студента незаконно мобилизовали и отправили на войну пулеметчиком.