Комиссию Минкульта не пустили в Лавру сторонники УПЦ МП

Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", сегодня не пустили в лавру прихожане УПЦ МП. Об этом сообщают "Комментарии".

Прихильники УПЦ МП

"Вы стоите тихо, смиренно, молитесь. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать, — заявил наместник лавры, митрополит УПЦ МП Павел. — У них нет никаких разрешений, нет никаких прав делать это. Почему? Потому что военное положение, они не должны разрывать никаких договоров. И когда закончится война, только через 4 месяца после этого они могут общаться с нами. У них также нет решения суда".

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Кроме этого, он также призвал прихожан снимать журналистов, которые пришли освещать события в лавре, но при этом отметил, что не надо ничего нарушать, поскольку представители СМИ "лезут вот так". Павел добавил также, что "журналисты непонятно что за люди, они не знают ни культуры, ни поведения" и "пусть Господь воздаст и им и их детям".



Напомним, что заповедник "Киево-Печерская лавра" предписал монахам Московского патриархата покинуть до 29 марта лавра, но они обратились в суд. На основании этого они отказываются покидать территорию заповедника. При этом митрополит Павел сделал злобное заявление, в котором назвал Зеленского и его окружение "сворой". Но глава СНБО Алексей Данилов заверил, что "выносить за ноги" из лавры никого не будут, так как это будет реализацией плана ФСБ.

Комиссия 30 марта должна была проверить два здания.

Напомним, что решением национального заповедника "Киево-Печерская лавра" монахам УПЦ МП предписано до 29 марта покинуть территорию лавры. Формальной причиной этого являются обнаруженные нарушения при эксплуатации помещений. Впрочем, министр культуры Александр Ткаченко в своем интервью указал также на нежелание клира УПЦ МП разрывать свои отношения с патриархом Русской православной церкви Кириллом, который не осудил агрессию Путина в Украине, а наоборот — поддерживает российскую армию.

Ткаченко указал, что монашеская жизнь в лавре будет продолжаться и желающие остаться в ней монахи знают про определенные "опции". Сторонники УПЦ МП считают, что их склоняют к переходу в Православную церковь Украины, которую они считают неканонической.

Впрочем, уже стало известно о том, что ризничный Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий обратился к митрополиту ПЦУ Эпифанию с просьбой принять его в число братии Киево-Печерской лавры, но уже под эгидой ПЦУ.