Данилов про Лавру: "Мы не будем их выносить за ноги"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, которую не спешат покидать монахи Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщают "Комментарии".

Києво-Печерська лавра

Напомним, согласно решению Министерства культуры и национального заповедника "Киево-Печерская лавра", они должны были это сделать до 29 марта. Представители УПЦ МП отказываются это сделать, ссылаясь на свое обращение в суд.



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"Это же не выселение, это не отель. Это собственность нашего государства, которая должна быть освобождена, согласно нормативно-правовым документам, которые существуют, — заявил Алексей Данилов. — Если кто-то считает, что он не имеет права выполнять законы нашей страны, то он глубоко ошибается... Если кто-то считает, что он должен там остаться на тот или иной период времени, то никаких провокаций, которые на сегодняшний день хочет устроить российская ФСБ на территории Лавры, мы не допустим. Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут".

Вчера же злобным заявлением "отметился" наместник лавры митрополит Павел. Он назвал Зеленского и его окружение "сворой" и пообещал "похоронить" нелояльных к нему журналистов.

Формальной причиной выселения УПЦ МП из лавры являются обнаруженные нарушения при эксплуатации помещений. Впрочем, министр культуры Александр Ткаченко в своем интервью указал также на нежелание клира УПЦ МП разрывать свои отношения с патриархом Русской православной церкви Кириллом, который не осудил агрессию Путина в Украине, а наоборот — поддерживает российскую армию. Ткаченко указал, что монашеская жизнь в лавре будет продолжаться и желающие остаться в ней монахи знают про определенные "опции". Сторонники УПЦ МП считают, что их склоняют к переходу в Православную церковь Украины, которую они считают неканонической.

Впрочем, уже стало известно о том, что ризничный Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий обратился к митрополиту ПЦУ Эпифанию с просьбой принять его в число братии Киево-Печерской лавры, но уже под эгидой ПЦУ.

Тем временем, представитель Украинского института будущего рассказал, почему рано радоваться переходу лавры к украинской церкви.

