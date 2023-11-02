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Арестович прокомментировал интервью Залужного: жду обвинений в измене

Алексей Арестович ожидает, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного будут критиковать и обвинят в измене.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что интервью Валерия Залужного якобы есть подобные тезисы, которые ранее озвучивал он. Однако, по его словам, тогда Арестович был раскритикован, поэтому он ожидает обвинений в сторону генерала Залужного.

Арестович прокомментировал интервью Залужного: жду обвинений в измене

Популярный блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Популярный блоггер Алексей Арестович в Twitter написал, что Залужный во время разговора с изданием The Economist озвучил тезисы, подобные ранее сказанным словам им самим.


"Как-то тезисы из интервью Залужного подозрительно совпадают с тезисами из интервью Арестовича", — пишет блоггер, однако не называет конкретные сходства между тезисами, которые озвучил генерал Валерий Залужный и Алексей Арестович.

Военный обозреватель продолжил свое заявление словами, что ожидает обвинений в сторону Валерия Залужного по поводу шпионажа в пользу РФ.

"Да где же измена? Жду обвинений ВФ в том, что он – московский шпион, посланный собрать электорат ОПЗЖ", — иронично комментирует Алексей Арестович.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, почему контрнаступление ВСУ медленное и указал, что в этой ситуации это была его ошибка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Валерий Залужный назвал, что нужно, чтобы выйти из тупика в войне против России и победить ее в этой битве. Также Залужный объяснил, кому на пользу шла война в Украине. По словам украинского генерала, Россия имеет большую возможность привлекать человеческий ресурс для ведения войны, ведь в отличие от Украины для Кремля граждане собственной страны это самый дешевый ресурс.

Также "Комментарии" писали о предвыборной программе Арестовича, в которой он заявил, что готов не отвоевывать оккупированные территории.



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Источник: https://twitter.com/arestovych/status/1720042385873268852
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