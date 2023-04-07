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В Прикарпатье московские попы взялись за продажу роскошных хором: с джакузи и гаражом на пульте

Роскошный двухэтажный дом в селе Криховцы, в Прикарпатье продает УПЦ МП

сегодня, 14:20
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Автор:

Белоокая Ира

"Скромный" дом стоит 105 тыс. долларов, пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал". Пророссийские попы решили очиститься от ненужного имущества и выставили на продажу шикарную резиденцию, где можно и расслабиться в джакузи и одновременно нажав кнопку на пульте, открыть гараж.

В Прикарпатье московские попы взялись за продажу роскошных хором: с джакузи и гаражом на пульте

Сколько стоит имение УПЦ МП в Ивано-Франковской области

Дом, площадью 230 квадратных метров, оценили в 105 тыс. долларов. Внутри: пять комнат, два санузла с ванной джакузи и кухня. Однако, как говорится в описании объявления, мебели в доме нет.


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Вдобавок также идет — земельный участок в шесть соток и мега современный гараж.

"Очень хорошее и комфортное место для жизни", — пишут в сообщении.

Из фотографий видно, что поблизости построен храм, а на улице — обустроена беседка для отдыха.

Через несколько часов, объявление с сайта убрали, и появилось новое где дом описывают скромнее, однако, цена указана — та же.

Напомним, "Комментарии" писали, УПЦ-ПЦУ: единственный храм Московского патриархата во Львовской области переходит в ПЦУ В своей истории церковь уже принадлежала представителям Польской, Румынской и Русской православной церквей .
Читайте также на сайте "Комментарии", зачем понадобился домашний арест митрополита Павла — как нужно действовать по УПЦ МП. Арестом митрополита Павла власти решают проблему сопротивления возвращению Печерской Лавры под контроль государства .
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, золотая рыбка не справилась: Суд назначил митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения. Митрополиту назначили круглосуточный домашний арест на 60 дней с обязательством носить электронный браслет.



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Источник: https://24tv.ua/upts-mp-prodaye-rezidentsiyu-prikarpatti-skilki-koshtuye-rozkishniy_n2290109
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