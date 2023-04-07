В Прикарпатье московские попы взялись за продажу роскошных хором: с джакузи и гаражом на пульте

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Белоокая Ира
"Скромный" дом стоит 105 тыс. долларов, пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал". Пророссийские попы решили очиститься от ненужного имущества и выставили на продажу шикарную резиденцию, где можно и расслабиться в джакузи и одновременно нажав кнопку на пульте, открыть гараж.
Сколько стоит имение УПЦ МП в Ивано-Франковской области
Дом, площадью 230 квадратных метров, оценили в 105 тыс. долларов. Внутри: пять комнат, два санузла с ванной джакузи и кухня. Однако, как говорится в описании объявления, мебели в доме нет.
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Вдобавок также идет — земельный участок в шесть соток и мега современный гараж.
Из фотографий видно, что поблизости построен храм, а на улице — обустроена беседка для отдыха.
Через несколько часов, объявление с сайта убрали, и появилось новое – где дом описывают скромнее, однако, цена указана — та же.
Напомним, "Комментарии" писали, УПЦ-ПЦУ: единственный храм Московского патриархата во Львовской области переходит в ПЦУ В своей истории церковь уже принадлежала представителям Польской, Румынской и Русской православной церквей .
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Речь шла на портале "Комментарии" и о том, золотая рыбка не справилась: Суд назначил митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) меру пресечения. Митрополиту назначили круглосуточный домашний арест на 60 дней с обязательством носить электронный браслет.
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