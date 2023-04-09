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Пасха-2023: Особенности празднования рассказал Эпифаний

Где состоится главная служба на Пасху 16 апреля 2023 года

сегодня, 18:28
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Автор:

Моесеенко Валентина

До Пасхи, которую православные украинцы будут праздновать 16 апреля, осталось всего 7 дней. Так что митрополит Православной церкви Украины Эпифаний рассказал, где проведет службу в этот важный для христиан день, пишут "Комментарии".

Пасха-2023: Особенности празднования рассказал Эпифаний

Эпифаний назвал место Пасхального богослужения для православных украинцев

Он сообщил, что лично проведет службу на Пасху в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. Однако военное положение введет свои ограничения. Служба не будет проходить в комендантский час. Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний подчеркнул, что из-за праздника в Украине, в частности, в Киеве, не будут отменять комендантский час, установленный из соображений безопасности. Следовательно, богослужение не может пройти в ночное время до 5 утра.


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"Это вызывает немного трудностей, потому что в это время люди не имеют права передвигаться. Молитва будет в Лавре в Успенском соборе, но, скорее всего, после комендантского часа утром", – отметил митрополит Эпифаний.

Следовательно, из-за ограничений, продиктованных военным положением, о времени богослужения сообщат дополнительно.

Митрополит также прокомментировал украинизацию Лавры и ситуацию с духовенством московского патриархата, не желающего покидать стены Лавры. Из-за расторгнутого договора священнослужители УПЦ МП должны были покинуть Киево-Печерскую Лавру еще 29 марта, однако не сделали этого до сих пор. Эпифаний подчеркнул, что не выступает за то, чтобы выселять монахов из Лавры. Однако есть важный нюанс.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской Лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была на украинском, чтобы в ней всегда неслась молитва на украинском языке за нашу Украину", – подчеркнул он.

При этом, по его мнению, украинизация Лавры является неизбежным процессом. Да, ПЦУ уже постоянно совершают богослужения в Верхней Лавре, а со временем будут "мирно и спокойно" молиться и в Нижней.

Напомним, "Комментарии" писали, что в прошлом году верующие присоединялись с молитвой к трансляции богослужения онлайн. Эпифаний отмечает, что людям следует действительно быть бдительными, потому что иногда от простых советов зависит жизнь.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в ГУР рассказали, обменивают ли задержанных священников УПЦ (МП) на пленных украинцев.

Читайте на сайте "Комментарии" — священник УПЦ МП помогал уклоняющимся бежать из страны: подробности от СБУ.



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