Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей смогут получить гражданство РФ по упрощенной системе. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает этот указ и как на него следует реагировать украинской стороне.
Паспорт гражданина РФ. Фото: из открытых источников
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль называет данный путинский указ очередным шагом в манипуляцих РФ, связанных с ее захватнической политикой.
Для нас это – очередной повод активизировать усилия в борьбе как собственно на поле боя, так и на информационном фронте, уверена Катерина Коваль. Всячески защищая свою целостность и суверенность.
Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин признался:
По словам эксперта, сейчас топ-спикеры государства говорят, что восстановление территориальной целостности Украины является минимальной целью украинской стороны. А значит, по сути, украинское военно-политическое руководство больше не видит разницы между жителями Херсонской области и Крыма.
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