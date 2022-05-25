Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей смогут получить гражданство РФ по упрощенной системе. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означает этот указ и как на него следует реагировать украинской стороне.

Паспорт гражданина РФ. Фото: из открытых источников

И Херсонская область, и Запорожская, и Луганская, и Донецкая, и АР Крым – это всё Украина. И мы всё свое вернем

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль называет данный путинский указ очередным шагом в манипуляцих РФ, связанных с ее захватнической политикой.

"Это то же, что оккупанты уже обкатали на территории Луганской и Донецкой областей. Формально в российском информационном поле РФ оставляет за собой роль "защитника", "спасителя", которая готова оказать помощь "всем нуждающимся" украинцам. В том числе своим гражданством. Мол, смотрите, какие мы "демократичные". Даем людям право выбора – оставаться в Украине или стать частью "великой и могучей" России", – поясняет эксперт.

Для нас это – очередной повод активизировать усилия в борьбе как собственно на поле боя, так и на информационном фронте, уверена Катерина Коваль. Всячески защищая свою целостность и суверенность.

"Мы не признавали и не признаем захват украинских территорий, проведение псевдореферендумов. И Херсонская область, и Запорожская, и Луганская, и Донецкая, и АР Крым – это всё Украина. И мы всё свое вернем. Ну, а манипулятивные действия агрессора не имеют никакой юридической силы", – резюмирует эксперт.

В идеале – украинское руководство не должно реагировать на указ путина

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин признался:

"В контексте данного документа для меня интерес представляет не решение путина, а реакция на него с украинской стороны. В идеале – не проявлять никакой реакции".

По словам эксперта, сейчас топ-спикеры государства говорят, что восстановление территориальной целостности Украины является минимальной целью украинской стороны. А значит, по сути, украинское военно-политическое руководство больше не видит разницы между жителями Херсонской области и Крыма.

"Поэтому, абсолютно неважно какой документ подписал путин, – считает Дмитрий Золотухин. – А, важно то, какая дальность у современных РСЗО, которые скоро приедут в Украину".

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